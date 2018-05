Socios de GIT comparten un acuerdo en sistema MIO en Cali

08 de mayo 2018 , 06:05 a.m.

Metrocali logró un acuerdo con dos de los concesionarios del sistema masivo y le quedan pendientes los otros dos, con una propuesta que permita el salvamento y evite los conflictos jurídicos.

El abogado Ramiro Jurado, como vocero en el GIT, dijo que "los inversionistas caleños que le apostamos al sistema, que consideramos que es una alternativa para la ciudad, que es algo que se debe corregir, pero que debe perdurar estamos de acuerdo que sí se debe firmar".



El empresario, en una declaración a Caracol Radio, dijo que "no es lo mejor pero es lo más serio que se ha presentado hasta ahora. Creemos que en vez de esperar en el albur de una demanda o ante un Tribunal de Arbitramento, nosotros podemos en estos momentos percibir unos ingresos que nos permitan mejorar el sistema. Creemos como mayores inversionistas que hemos sido del sistema que no se puede dejar pasar esta oportunidad".

Explicó que con los socios de Bogotá en el GIT lo que se ha presentado es una cuestión de percepción. "Nosotros los de Cali primero que todo vemos que es un proyecto de ciudad, segundo creemos que no podemos dejar decaer el sistema y tercero pensamos que a mediano plazo podemos recuperar la inversión perdida. En estos momentos el valor intrínseco de la acción está negativo y creemos que bajo el esquema propuesto por Metrocali podríamos recuperar la inversión".

:Dos acuerdos con operadores

Desde mediados de abril pasado ETM y Blanco y Negro se montaron en la propuesta de la Alcaldía y Metrocali.Todavía no hay acuerdo con GIT Masivo y Unimetro.



Los dos primeros firmaron un otrosí en el que se pretenden generar la posibilidad de que el sistema sea viable. Un punto es el tipo de remuneración que será por kilómetro recorrido. Así los operadores no están sujetos a la bolsa (fondo común que se repartía entre ellos) y a que si hay plata o no disponible.



Ante el Tribunal de Arbitramento será presentada una reestructuración de las pretensiones económicas de los operadores, que ascienden los $200.000 millones de pesos.