MÍO apunta a cambiar sus rutas para el 2018

28 de agosto 2017 , 07:15 a.m.

En la búsqueda por disminuir los tiempos de desplazamiento y los transbordos, Metrocali realiza actualmente una reestructuración en las rutas del MÍO, que pasarían de las 94 actuales hasta 111.

Con estos nuevos trazados, según el ente gestor del MÍO, se pretende responder mejor a los orígenes y destinos de los viajes de los caleños.



De acuerdo con Juanita Concha, vicepresidenta de Metrocali, el ejercicio de rediseño se adelantó con la proyección del ingreso de más buses a la flota, que cuenta con 758 buses operativos en el momento y que sería ampliada antes de fin de año.



“En la medida en que tenemos más flota podemos tener más rutas. El rediseño tuvo varios objetivos, garantizar frecuencia y disminuir la cantidad de transbordos. También que las rutas pretroncales sean directas cumpliendo con viajes de origen a destino”, dijo Concha e indicó que el sistema mantendrá transbordos, “pero con una velocidad mayor y se garantizarán tiempos de viaje eficiente”.



La vicepresidenta agregó que los cambios se harían gradualmente durante el primer semestre de 2018, previa socialización con las diferentes comunidades donde se vayan a realizar.



“Queremos, por ejemplo, que las comunas 16 y 15 tengan rutas directas al centro y al sur de la ciudad. Que haya alimentación a la terminal Calipso, pero que también tengan la opción de directa. Esto sale de un análisis a los deseos de viaje de los caleños”, indicó.

Rutas del MÍO en la estación Paso del Comercio Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

Para el profesor Ciro Jaramillo, del Grupo de Investigación en Transporte, Tránsito y Vías de Univalle, la modificación es positiva si se busca mejorar las condiciones de movilidad para los caleños.



“Una de las cosas que uno esperaba es que con la realización de la encuesta origen destino se identificaran los pares origen-destino de los caleños y las rutas se ajustaran a esas necesidades de viaje. Si se hacen esos ajustes pueden ser una medida bastante positiva”, dijo Jaramillo.



El académico aseguró que uno de los aspectos más determinantes en el sistema de transporte masivo de Cali es el de los transbordos.



“Este es uno de los elementos que más castiga a los usuarios además de la baja frecuencia. Si se mejora la flota disponible podría haber mejoras, mayor frecuencia y menos transbordos, lo que llamaría la atención de los usuarios para que hagan uso del sistema”, explicó.



De acuerdo con la última encuesta de percepción ciudadana de Cali Cómo Vamos, el MÍO es el medio de transporte motorizado que registra el mayor tiempo promedio de desplazamiento en todos los rangos de distancias.



De 0 a 3 kilómetros registró 25 minutos de desplazamiento promedio entre 276 encuestados; de 4 a 6 km, 47 minutos entre 249 encuestas; de 7 a 9 km, 58 minutos para los 249 encuestados; de 10 a 12 km, el promedio fue de 56 minutos entre 157 encuestados. Para 13 km o más entre 120 encuestados el promedio de desplazamiento fue de 78 minutos.



En el informe también quedó reflejado que el MÍO fue el sistema de transporte masivo con menor flota activa en el país, con un 74 por ciento, siendo el promedio nacional de un 90 por ciento.

."Obedece a un escenario que no es el actual. Hubo crisis financiera en los prestadores del servicio y tuvimos una disminución. Hacia finales del año pasado, con el fondo de estabilización, se pudo mejorar y este año las quejas han disminuido”, aseguró.



Para Jorge Hernán Vélez, de la Liga de Estudiantes Usuarios del MÍO, se debe hacer una veeduría permanente a las acciones del sistema tanto a la reestructuración de las rutas como a la promesa de aumento de flota.

Sistema de Transporte Masivo MÍO Foto: Archivo EL TIEMPO

“Esperamos que de verdad lleguen nuevos buses y no sea que solo saquen los que los operadores tienen guardados o en mantenimiento. Estar vigilantes a que si crean una nueva ruta no sea porque le sacaron buses a otra. Hay que ser muy vigilantes para que no engañen a la gente”, señaló.



Vélez agregó que los puntos críticos para el sistema en la ciudad son, en el oriente, la Terminal Andrés Sanín; en el sur, la estación Universidades en temporada académica, además del corredor del centro en horas pico durante los días laborales.



Mauricio Venté, del Comité MÍO Usuarios, dijo que la reestructuración de muchas rutas ha sido un pedido expreso de la comunidad. Señaló que el ingreso de nuevos buses es fundamental para que el sistema funcione.



“Se deben simplificar algunas rutas que tienen recorridos repetitivos y en troncales, como la de la Avenida Tercera Norte, contar con rutas expresas y rutas que paren en cada estación”.





