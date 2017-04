Sin control, venta ilegal de animales en las calles de Cali

Grupos animalistas denunciaron que a pesar de la prohibición de la venta callejera de mascotas en un artículo del nuevo Código de Policía, los vendedores siguen abundando en los alrededores de centros comerciales del sur y el norte de Cali.

Terry Hurtado, de la Federación de Liberación Animal, señaló que hace falta un control más fuerte de las autoridades para frenar esta comercialización.



“Constantemente pasan patrullas al lado de estos puestos y no hacen nada, cuando ya hay herramientas para que ellos hagan algo”, aseguró. Hurtado explicó que existe una mafia que controla criaderos de animales y a los vendedores. “Se debe acabar con esa cadena ilegal que les hace mucho daño a los animales”, afirmó.



Por su parte, Liliana Ossa, de Pazanimal, señaló que la Alcaldía no tiene una posición fuerte con respecto a los animales. “Desde hace más de 15 años estamos tratando de que se controle, pero no ha sido posible. Desde la Secretaría de Seguridad no se ha hecho nada”, dijo.



Según el nuevo Código de Policía, que entró en vigencia este año, en el numeral 2 de su artículo 116 se prohíbe la venta, promoción y comercialización de animales domésticos en vía pública en municipios de más de 100 mil habitantes. La medida correctiva es una multa de tipo 3, que asciende a $393.440.



Voceros de la Secretaría de Seguridad de Cali señalaron que desde la entrada en vigencia del nuevo Código, se dejaron de hacer operativos ya que el control le corresponde a la Policía.



De acuerdo con el intendente jefe Jorge Eliécer Zorrilla, comandante de la Policía Ambiental de la Cali, de momento se han realizado 12 comparendos por venta de animales en vía pública. “Se han hecho operativos en las afueras de los centros comerciales y algunas otras vías públicas, como cerca al parque de Alameda.



Se les han hecho comparendos pedagógicos a propietarios de los animales, pero esperamos que una vez empiecen a regir las sanciones como tal, se disminuya la venta”.

Sin lugar para animales en Cali

Para el intendente jefe Jorge Eliécer Zorrilla, comandante de la Policía Ambiental de Cali, uno de los principales problemas que tiene la ciudad es la falta de un lugar apropiado para llevar a los animales que han sido incautados en los operativos.



“Nosotros tenemos que conocer el caso, incautar y dejar a disposición de la autoridad competente. Los animales tienen que incautarse, pero la Alcaldía no tiene el Coso, ni ningún lugar donde se reciba a los animales como tal. Toca meter el comparendo y hablar con las fundaciones para que nos ayuden en ese aspecto”.

Animalistas impulsan adopción de mascotas, más que la compra. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

A su vez, Andrés Vélez, asesor para el Bienestar Animal de Cali, señaló el problema por la falta de un Centro de Bienestar Animal en la ciudad y explicó que avanzan en su establecimiento en la Comuna 19.



“Hubo un problema con los vecinos del sector a donde se planea hacer la construcción, pero se están haciendo socializaciones. Ya está incluido en el POT e incluso el Centro de Prospectiva de la Universidad del Valle ya entregó el modelo administrativo y financiero”, afirmó.