Sigue polémica por fallas en el Superconcierto en la Feria de Cali

Tras casi una hora de fila en las afueras del Estadio Pascualguerrero, más de 35.000 personas asistieron al Superconcierto de la Feria de Cali al anochecer del miércoles.

Los rumberos se fueron de largo cerca de 10 horas para una noche en la que el reguetón y el vallenato retaron a la salsa y al sabor Pacífico.

Un concierto hecho a la medida para que se luciera J Balvin, decían los salseros. Los reguetoneros, de no más de 25 años, lo disfrutaron en el estadio del barrio San Fernando.



El primero que salió, hacia a las 9:00, fue el vallenato Dubán Bayona que con ‘Miradas cruzadas’ y ‘Te tengo que olvidar’ comenzó a encender la chispa en los caleños.



Le siguió el reguetonero Wisin, quien puso a bailar a los más jóvenes con sus canciones que ya son clásicos del género urbano y las nuevas producciones.



Para Lucía Martínez, una asistente,el concierto debió iniciar con la esencia caleña. “Se supone que Cali es la capital mundial de la salsa pero, al parecer, el género se ha ido perdiendo y se abre con otros ritmos”.

El reggaetonero puertorriqueño Wisin, que anteriormente hacía parte del dúo Wisin y Yandel, fue otro de los artistas que se presentó en el Superconcierto. Foto: Juan Bautista / EL TIEMPO

La energía del samario Carlos Vives sorprendió a más de uno, sobre todo, al salir con una bicicleta a interpretar el éxito que grabó con Shakira.



La sorpresa estuvo al invitar al escenario a los vocalistas de Herencia de Timbiquí a cantar La tierra del olvido, que fue coreada por los asistentes, mientras que Wisin volvía a la tarima para sacar el lado reguetonero de Vives.



Entre artista y artista, los espectadores buscaban algo de comer pero se rompían los bolsillos con los precios, según los comentarios en redes, “Por un chicle de mil cobraban 6.000; el agua a 7.000. El licor, ‘por las nubes’ , la botella más barata a 150.000 y la más cara a 850.000. No es justo que nos ‘tiren’ así”, dijo Diego Díaz.



Circuló foto de pizzas quemadas o pálidas a 20.000. Mientras que algunos rumberos se quejaban de ‘manilargos’ en busca de celulares o dinero.



El salsero Willy García hizo olvidar la carestía al cantar Vos me debes.

La India, cantante puertorriqueña conocida por canciones como 'Dicen que soy' y 'Vivir lo nuestro' en compañía de Marc Anthony, también hizo parte del Superconcierto. Foto: Juan Bautista / EL TIEMPO

Linda Bell Viera Caballero, más conocida como ‘La India’, que homenajeo a la ‘guarachera de Cuba’, Celia Cruz, empezó con descarga salsera pero el sonido la puso en aprietos.



Willie Colón llegó con Idilio, pero su voz aparecía debajo de la corista hasta que corrigieron. Estaba terminando El gran varón cuando le movieron el piso y fue desapareciendo del escenario.



El que sí llegó sin inconvenientes fue el reguetonero JBalvin, quien atizó hoguera con sus coreografías y éxitos como Mi gente que superan millones de visitas en Youtube. Los juegos pirotécnicos se fusionaron con el ritmo urbano más de una hora.

Guayacán, Richie Ray & Bobby Cruz y Sergio Vargas sacaron la casta rumbera a pesar del aguacero.



Al cierre, los organismos de socorro atendieron a siete personas lesionadas por sustancia tipo gas pimienta o lacrimógena en uno de los palcos.

Reclamos por el ‘desplante’ a Willie Colón

A Willie Colón y ‘La India’ los invitaron al Superconciento que haría un homenaje a los 60 años de la Fania. Pero los dos salieron en par de minutos.

Willie Colón en su corta actuación en el Superconcierto. Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

Bajo madrugada fría, ‘La India’ inició con su Quimbara, pero pedía que le ajustaran el sonido.



“Mi consejo es que dejen que los técnicos que viajan con los artistas hagan su trabajo sin obstáculo porque cuando el sonido es horrible te quita oportunidad de cantar. Los técnicos querían apagarme el equipo. Muy mala onda. El público sabroso. Canté y me tuve que ir”, escribió



Colón iba en su tercera canción cuando giró el sistema de tarimas para dar paso a J Balvin. “Disculpas a los caleños. Estábamos listos para tocar 2 piezas más pero nos cortaron el tiempo”, escribió. Cualquier inquietud de público se apagó con la descarga de Balvin.



Los trinos en las redes llovieron. Para Alberto Suárez, “#ElOsoDelAño sin duda el maltrato al maestro... Pena ajena mundial a ritmo de reggaetón".



Steven Arce dijo: “Si les queda grande un evento con nómina tan amplia, sencillamente no lo hagan, y así no hacen quedar mal a la ciudad ante un señor artista a quienes la mayoría de caleños queremos y admiramos por encima de cualquier moda musical”.



Camilia Díaz escribió: “Llevaba como toda la vida esperando para escucharlo en vivo y lo sacaron de escenario a la 3ra canción. Mi corazón salsero se partió”. @JuanSserranoR apuntó: “Cortaron a Willie Colón, Richie Ray y Bobby Cruz, Guayacán, W García... No hubo requisas, robos”.



Andrea Erazo dice que “Yo vine exclusivamente por ver a J Balvin pero ni eso me permite tolerar lo que le hicieron a Willie Colón, me siento indignada, apenada y frustrada”.



