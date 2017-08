Sigue la búsqueda de dos desaparecidos, luego de derrumbe en Nariño

22 de agosto 2017 , 06:10 a.m.

.Aún no hay rastros de dos personas que desaparecieron, luego de quedar en medio de un derrumbe en la vía, entre Túquerres y Samaniego.

El hecho se presentó en la noche del sábado, a la altura del kilómetro 22.

Los desaparecidos fueron identificados como Mauricio Ibarra, de 25 años, y William López, de 28.



Cientos de toneladas de tierra y piedra se desprendieron de la montaña, en momentos en que se registraba un fuerte aguacero en esa zona del departamento.

A esa hora, de acuerdo con el reporte de las autoridades, varias personas se desplazaban hasta Samaniego en dos vehículos de servicio público, con el fin de presenciar el tradicional Concurso de Bandas Musicales, el cual comenzó el pasado viernes y concluyó ayer.



Según Luis Chamorro, uno de los pasajeros de uno de los buses, hacia las 11 de la noche, la vía estaba bloqueada por la caída de un árbol, por lo que él y dos de sus familiares procedieron a moverlo para continuar su recorrido.



“Pero en ese instante sentimos un ruido infernal. La montaña se vino, y yo comencé a correr y me subí al carro; mis familiares se quedaron atrás; no los volví a ver más”, narró este testigo.



El teniente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales, Jhon Mora, informó que con integrantes del organismo de Samaniego y socorristas de la Defensa Civil avanzan en las tareas de búsqueda de los dos cuerpos, “pero son muchas las toneladas de tierra que cayeron sobre la vía, la tarea no es nada fácil”.



“El derrumbe es muy grande, se hace necesario utilizar maquinaria pesada”, indicó.

Precisamente en las primeras horas de la tarde del domingo llegaron al lugar volquetas y retroescavadoras de la Gobernación de Nariño y de la Alcaldía de Samaniego para remover la tierra y piedras que mantenían paralizado el transporte entre las dos localidades.



La Alcaldía de Samaniego, en un comunicado, sostuvo que son 17 mil metros cúbicos de tierra los que se deben remover.



“La Administración municipal pone a disposición todo su equipo disponible para entrar en articulación con Invías y la Gobernación de Nariño que confirmaron su apoyo para solventar la situación”, dice el comunicado.



Por su parte, la Gobernación de Nariño, a través de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastre, activó un plan de contingencia, con el propósito de atender la emergencia que se registra en el sector conocido como Guati, al igual que se puso en marcha un comité de manejo de desastres, para adoptar las medidas complementarias que sean necesarias.



A las labores de rescate de los cuerpos y de remoción de tierra se unieron miembros de la Brigada Móvil 19 del Ejército Nacional.



Las autoridades informaron a la comunidad en general que ante la situación se encuentran habilitados como tramos alternos, los pasos: Samaniego-Balalaica-Yascual-Túquerres; Samaniego-Providencia-Guaitarilla-Imués y Samaniego-Ancuya-Sandoná.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO