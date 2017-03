Inundaciones en Juanchito y derrumbes en centro del Valle

Habitantes de la urbanización Pereira, en Juanchito, jurisdicción de Candelaria, resultaron afectados por inundaciones del fin de semana, debido a lluvias que provocaron el colapso de la red de alcantarillado de la zona.

Moradores de Puerto Nuevo, en el jarillón del río Cauca, en Cali, también se han quejado de la misma situación, mientras que en Calimío, en Desepaz, sacaron pancartas en la noche del domingo por el temor de una creciente del río Cauca y que las alcantarillas se rebosen. Estos últimos dijeron que no hay motobombas en el barrio para sacar el agua. Que las dos que había están dañadas.



(Además: Un muerto por emergencia invernal en el Valle)



Hay alerta en Roldanillo, Cartago, Bugalagrande, Ansermanuevo, Buga, Ginebra, Palmira, El Cerrito, Dagua, Candelaria, Trujillo, Jamundí, Florida, Restrepo, Andalucía, La Cumbre y Guacarí.

Unas 300 personas de 45 familias del corregimiento Sonso, en el barrio Londoño Capurro, en el municipio Guacarí, quedaron damnificados porque perdieron sus pertenencias.



El domingo se reportó la muerte en Cali de un habitante de calle, de 60 años, quien fue arrastrado por aguas del río tutelar, cuando estaba debajo un puente peatonal. Un vigilante trató de auxiliarlo, pero también fue llevado por la corriente y rescatado con vida por organismos de socorro.



(Además: 'Embalse de Salvajina no está rebosado y no se afectará el río Cauca')



En Cali, más de 30 barrios por las lluvias del fin de semana se quedaron in servicio de energía que ya fue restablecido.

Incomunicados en zona rural de Ginebra

El titular de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres en Ginebra, en el centro del Valle del Cauca, Jorge Eliécer García, dijo que unas 60 familias quedaron incomunicadas en el tramo comprendido entre El Castillo y La Novillera, porque la banca colapsó por el exceso de humedad en el terreno.



Este lunes se tramitaba el envío de maquinaria al sitio. Además, autoridades han reportado derrumbes en otras vías terciarias del departamento.



CALI