Van 7 pacientes con problemas de visión por corregir arrugas en Valle

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, precisó que son siete las personas hasta ahora con daños oculares, luego de someterse a inyecciones de sustancias para rellenar arrugas y para hacerse tatuajes relacionados con procedimientos cosméticos, tras la alerta generada esta semana en la capital vallecaucana.

La funcionaria reiteró que después de recibir informes de la Clínica Oftalmológica de Cali se empezó una investigación por estos procedimientos invasivos estéticos en consultorios o con cosmetólogos o cosmetólogas, con la aplicación de sustancias en la cara y alrededor de los ojos.



“Hemos tenido casos de anestesia que ha llegado al ojo, plasmas que han hecho embolismos y que han afectado de manera definitiva la visión de estas personas”, recordó la funcionaria e insistió a la comunidad acudir a médicos graduados, con experiencia, trayectoria y reconocidos por estamentos como la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.

“Es dramático enterarnos de que ofrecen inyecciones de plasma y de plaquetas en cualquier parte, que la aplican cosmetólogas, señoras peluqueras, personas completamente inexpertas que no saben lo que es. Están tatuando ojos a domicilio, poniendo inyecciones de anestesia a domicilio, perforaron un ojo y dañaron un ojo”, lamentó la funcionaria.

La investigación busca determinar si la cifra de afectados supera los 10 casos.



Indicó, además, que se solicitará al Instituto Nacional de Salud indicaciones sobre cómo se logrará contabilizar a las personas que tienen lesiones irreversibles en su cara como consecuencia de estos tratamientos.



“Un procedimiento invasivo es aquel en el que se perfora la piel para sacar o introducir, si se decide hacerlo, deben hacerlo médicos que son lo que conocen la anatomía del piel y médicos especialistas en esas áreas. En este caso, la ceguera se produce porque al inyectar se pincha una arteria que lleva a la parte de atrás del ojo la sustancia inyectada y ha producido muerte del ojo y ceguera”, explicó la secretaria Lesmes. "No pueden exponerse a ser atendidos de forma invasiva, y son invasivas las inyecciones por personal que no conoce la anatomía del cuerpo, que no tiene la formación adecuada por la búsqueda de la eterna juventud”, dijo la funcionaria.



Por su parte, la médica cirujana María Isabel Cadena, presidenta del Sindicato Colombiano de Cirujanos Plásticos, dijo que en estos procedimientos de inyecciones para hacer rellenos existen riesgos de afectar los vasos sanguíneos.



Explicó que se puede ocasionar obstrucción de la arteria oftálmica si la persona que inyecta no es un médico especialista con el debido conocimiento. Así mismo dijo que en estas intervenciones en la cara, los que sí son especialista utilizan, además, un catalizador, una sustancia que actúa como una enzima en caso de hacer una corrección por una inyección previa. Anotó que las sustancias que son empleadas para algunos de estos procedimientos bajo supervisión idónea y profesional utilizan, precisamente, plasma o la grasa del mismo cuerpo.



A su vez, dijo que la agremiación que reúne a unos 300 cirujanos plásticos de todo el país, no ha dado cuenta desde el año pasado sobre algún caso de ceguera irreversible o daños por estos procedimientos, pero insistió en que estos riesgos sí se pueden registrar, pues de hecho, aparecen citados en la literatura científica o documentos sobre el tema.



El cirujano Pedro Pablo Perea, director médico médico del Instituto para Niños Ciegos y Sordos, en el Valle del Cauca, dijo que a la entidad no han llegado casos con estas especificaciones, pero sí señaló que de un ciento por ciento de pacientes, alrededor de un 2 por ciento presenta problemas por intervenciones relacionadas con correcciones de párpados.



