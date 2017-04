'Si Metrocali no explica sobrecostos, Concejo no aprobará recursos'

Hasta que la Alcaldía no aclare denuncias en relación con presuntos sobrecostos en obras de infraestructura de Metrocali para impulsar el masivo, el Concejo no estaría dispuesto a entregar más recursos para estabilizar este sistema de transporte.

A esa conclusión llegaron los concejales Fernando Alberto Tamayo, Carlos Andrés Arias Rueda, Jacobo Náder Ceballos, María Grace Figueroa, Juan Pablo Rojas, Flówer Enrique Rojas Torres, Richard Rivera, Óscar Javier Ortiz y Juan Carlos Olaya., tras escuchar un informe presentado por delegados del Instituto Técnico de Cataluña (Itec), contratado por Metrocali para mejorar condiciones de planeación, licitaciones y desarrollo de obras de infraestructura.



(Ver: Terminal Sur del MÍO sigue enredada)



El concejal Arias Rueda, citante del debate, indicó que de 739 mil millones de pesos, contratados en obras por parte de Metrocali, los sobrecostos ascenderían a 224 mil millones de pesos, que equivale al 30 por ciento.



“Son recursos que asume directamente el municipio no la nación. Mientras que las interventorías que inicialmente se firmaron por 33 mil millones de pesos, se adicionaron 25 mil millones más, es decir un 70 por ciento y ese es el negocio de la contratación a cargo de Metrocali y ese es el gran desangre del Municipio”, afirmó el cabildante.



El concejal Tamayo dijo que falta planeación o planificación, lo que viene generando a la entidad demandas y al municipio, el pago de dineros adicionales a particulares.



El concejal Ortiz cuestionó la ausencia del presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, en el debate que se hizo con los representantes legales de Itec de Cataluña. “Preocupa además, que pese a los errores que se han cometido en Metrocali, muchos funcionarios responsables siguen allí en los puestos y ven pasar a los presidentes de la entidad”, indicó.

“Preocupa además, que pese a los errores que se han cometido en Metrocali, muchos funcionarios responsables siguen allí en los puestos y ven pasar a los presidentes de la entidad. FACEBOOK

TWITTER

El concejal Rodríguez afirmó que Itec no habría hecho diseño "ni estructuró obras para Metrocali. Lo que hizo Itec, dice, fue hacer los ajustes a precios de Invias. “Pero de cuatro proyectos revisados por Itec, tres se suspendieron porque no hicieron la evaluación de riesgo, y sin tener lotes, dieron el visto bueno para construir terminales”.



La concejala Figueroa Ruiz, cuestionó de nuevo el informe de la Contraloría de Cali, respecto de los supuestos hallazgos encontrados en contratos de Metrocali. “A la fecha no se conoce el trámite que la Contraloría habría dado a los hallazgos encontrado en dichos contratos, solo hablamos de una presunción”, dijo Figueroa.



Los voceros de ITEC de Cataluña en este debate, Miguel Ángel Gonzalo, director de Construcción y Blai Serena, asesor de Itec y director adjunto del proyecto firmado con Metrocali, explicaron que la firma que representan surge en España en el año de 1992, cuando las obras que se realizaron con motivos de los Juegos Olímpicos en ese país. Se hicieron bajo el modelo TCQ2000, generando ahorro, y a partir de ese momento el gobierno catalán lo adoptó como suyo, logrando ejecutar recursos por 51 billones de euros en obras de construcción e infraestructura.



Itec prestó asesoría a Metrocali en trabajo de ahorro en procesos de licitación de obras; además de la elaboración de pliegos de licitaciones, y contrato de obra y contrato de interventoría, además de los manuales de interventoría, “todo de la mano del Ministerio de Transporte y la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible”, explicaron los voceros ITEC Cataluña.



Aclararon que las licencias de Itec Cataluña no se compran por Internet. “Eso sería tomarles el pelo, porque de hacerlo sería engañarlos, puesto que no le serviría de nada en Colombia”.



CALI