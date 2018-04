Sesión en la Asamblea del Valle generó rifirrafe entre dos diputadas

La aprobación por parte de la Asamblea del cobro de la tasa especial de seguridad en la factura del servicio de energía de la ciudadanía en el departamento generó un rifirrafe entre las diputadas Juanita Cataño y Diana Patricia Moreno.

Ese rifirrafe empezó en la Asamblea y luego la diputada Cataño hizo referencia en su página de red social con una imagen con la declaración de la diputada Moreno sobre dicha aprobación.



La diputada Moreno dijo en la Asamblea, dejando constancia: "Rechazo de plano el hecho de que se quiera enlodar el buen nombre de la mayoría de los integrantes de la Duma departamental, aduciendo la violación o extralimitación de funciones tras haber aprobado el cobro de la tasa especial de seguridad que se carga en la factura de los vallecaucanos, como herramienta para contrarrestar el accionar de la delincuencia que es evidente en algunas poblaciones, entre ellas, Santiago de Cali".



Moreno añadió: "Cuando asumí mi curul de honorable diputada ‬a la Asamblea del Valle lo hice bajo el amparo constitucional que me da el hecho de haber sido legalmente ungida por el voto ciudadano de los vallecaucanos a quienes honraré con mi actuar como servidora pública, pero ante todo, como digna representante del Partido Liberal. A la fecha, mis actuaciones han sido públicas, transparentes y ceñidas a la Constitución y el régimen departamental vigente".

También dijo: "Mi voto a favor de los proyectos de ordenanza han sido bajo el amparo de normas legales y siempre respetando las instancias que me asisten en mi calidad de ciudadana de este departamento".



En su página de red social, la diputada Cataño respondió: "Pues sí y me sostengo! El cobro de la tasa es ilegal en la factura de servicios públicos, por algo la @Superservicios a través de una resolución obligó a retirar el cobro a Dicel. Tampoco la @gobvalle me ha facturado la tasa? Saben por qué? Porque las tasas no se facturan".



En la sesión hubo asambleístas que respaldaron a Moreno y otros que apoyaron a Cataño.



CALI