Séptima versión del festival de música latina en San Pedro, Valle

15 de marzo 2018 , 07:30 a.m.

15 de marzo 2018 , 07:30 a.m.

En esta nueva edición, el municipio de San Pedro, Valle, rendirá un homenaje a los grandes clásicos de la música bolera, en el festival 'Evocación: Boleros y Latin concert' encabezada por dos artistas cubanas de talla internacional, las hermanas Nuviola, Aymée llamada ‘La sonera del mundo’ y Lourdes, reconocida como ‘la última gran bolerista de Cuba’, el próximo sábado 17 de Marzo en el coliseo Mario Lopeda, a partir de las 8:00 p.m.

Desde hace 7 años, el municipio de San Pedro ha encontrado su lugar en el ambiente artístico a nivel nacional. Inspirado en tertulias musicales, la orquesta 'Evocación', la banda principal del municipio, desarrolló el proyecto de traer un evento cultural que uniera a todas las personas amantes de la buena música en el municipio de San Pedro. Principalmente clásicos boleros, el sabor del son Cubano y diferentes ritmos latinos.



Para el próximo Sábado, el evento se desarrollara con la Orquesta 'Evocación', banda anfitriona conformada por artistas reconocidos, artistas nacionales con extensa trayectoria internacional; un grupo típico de Cuba, Son Varadero; el maestro Jaime Henao, forjador de talentos y creador del Utopía Jazz Festival, y quien precisamente este año ha a quien se le rendirá un homenaje, y una exquisita selección de vinilos a cargo de un gran especialista: Richard Yory.



"Somos pioneros en este concepto, la visión es convertir a 'Evocación' en un viaje mágico, único en su estilo en este municipio del centro del Departamento, un evento que nadie quiera perderse, pero que sobretodo permita apreciar de una manera más dinámica, nuestras raíces musicales latinas. Nos sentimos muy orgullosos de saber que hasta donde vamos, este espectáculo es apreciado por todo tipo de públicos”, informa Javier Aponzá, director de 'Evocacion, Boleros & Latin Concert'.

Las artistas invitadas

Las hermanas Nuviola, Aymee y Lourdes, quienes un tiempo conformaron el dúo cubano 'Las hermanas Nuviola', se destacaron a lo largo de mucho tiempo como grandes exponentes de la música bolera. En la actualidad, siguen cada una sus caminos por separado, sin dejar de lado lo que más les emociona, la música.



Aymée Nuviola, conocida por muchos por ser 'La sonera del mundo' cubana, pianista, compositora y cantante se ha presentado en los 5 continentes. Ha colaborado musicalmente con grandes artistas como Omara Portuondo, Diego El Cigala, Fania All Stars, Chucho Valdés, Gloria Gaynor, Johnny Ventura, Oscar D’León, Rey Ruiz, Cheo Feliciano, Rubén Blades y Amaury Gutiérrez, entre otros.



En su faceta de actriz, fue la protagonista en la serie colombiana sobre la vida de Celia Cruz que estuvo al aire en USA por Telemundo y en otros 45 países. En 2016, fue parte del elenco como actriz y cantante, de Double Play, una producción de Hollywood del afamado director americano, Ernest Dickerson.



Su producción discográfica la componen éxitos como Corazón Sonero (2008), En la intimidad (2013), First class to Habana (2014), El Regreso a La Habana (2016), Como anillo al dedo (2017).



Por otro lado su hermana Lourdes, cobro fama en Cuba en la década de los años 80 cuando con su hermana Aymée, se adueñaron de la escena musical de la isla. Dicen los expertos que el bolero está impregnado en su ADN y que las grandes boleristas cubanas han inspirado su carrera.



Lourdes en la actualidad se presenta en centros nocturnos de Miami y además, explora su faceta como maestra en la academia Estrellas del Futuro.





CALI