Pelea de conservadores en el Valle por votos para el Senado

15 de marzo 2018 , 06:00 a.m.

Los dos candidatos al Senado aseguran que se presentaron alteraciones en la documentación de las elecciones. Mientras tanto, sigue la pugna del partido de la U en Cauca.

“Mesas donde no se registra ni un solo voto en el E-14 aparecen posteriormente con 45 votos en el formulario E-24; dos más dos ya no son cuatro, ahora suman 40; enmendaduras donde se observa la adulteración de resultados, evidenciando claramente una sistemática reducción en la votación al Senado del candidato # 13 Mauricio Delgado y un incremento selectivo en favor de otro candidato, son algunas de las pruebas presentadas para sustentar esta denuncia pública de fraude electoral”, dijo el senador, quien aspiraba a ser reelegido en las elecciones de pasado domingo.



El congresista le pidió al Fiscal General de la Nación su intervención inmediata en el Valle, como lo hizo en la Costa Atlántica. Dijo que en el municipio de Florida la registradora se negó a recibir la denuncia correspondiente, por lo que argumentó falta de garantías. Hasta el momento se han evidenciado 50 hallazgos.



En los formularios oficiales de la Registraduría, de acuerdo con las pruebas presentadas, se observan tachones, enmendaduras y operaciones aritméticas que no concuerdan con los votos registrados. “A dos días de haberse iniciado los escrutinios, la revisión es parcial, unos 3.000 o 4.000 votos encontraremos en las enmendaduras sobre el E14”, dijo Delgado.



“En varios municipios el candidato 25 seguía creciendo y nosotros nos quedamos estáticos, hubo un momento en que se rompió la tendencia en contra del candidato 13 y beneficiaba el crecimiento de otros candidatos, un crecimiento extraño”, agregó al anunciar que instaurará una demanda penal por esta situación.



El representante conservador Heriberto Sanabria, quien aspira al Senado, salió al corte y recordó que el 8 de febrero la Misión de Observación Electoral advirtió riesgo de fraude en Vijes, Versalles, El Dovio, Ansermanuevo y Caicedonia.

“Coincidencialmente el candidato Delgado obtuvo allí 5.940, y Sanabria, 1.586. Fueron alterados los E14, donde un 6 pasa a ser 66, y un 4 a 44. En El Dovio, de donde es el candidato a la Cámara de Delgado, un 90% de votos son para él. Por eso, vine al Consejo de Estado y la Corte Suprema ante anomalías en tarjetas electorales. Y le pido al Consejo Electoral que autorice reconteo una a una”, dijo Sanabria.



En el Senado, los azules sumaron 15 curules, una de las cuales está en poder de Aida Merlano, en controversia judicial y suspendida por su partido ante el hallazgo de dinero y armas en una sede política.



Entre los elegidos, la posición 15 es Soledad Tamayo (59.107 votos), siguen Delgado (53.900) y Sanabria (53.715).

317 votos de diferencia en el Cauca

En el Cauca la disputa es de candidatos de la U por la cuarta curul a la Cámara. Aparece elegido Faber Muñoz, pero Felipe Muñoz denunció un presunto fraude en López de Micay.



Este último asegura que se presentaron irregularidades en esa localidad del litoral Pacífico caucano. La diferencia es de 317 votos entre los dos candidatos.



Ayer, quien hizo oír su voz al respecto fue el reelecto senador Luis Fernando Velasco, quien aseguró que habló directamente con el Fiscal General de la Nación, a fin de solicitar una investigación inmediata tras las denuncias de posible fraude electoral en Micay. “Recibí informaciones de la costa que deben ser verificadas, si son ciertas, son muy delicadas y por eso se hace imperioso que la Fiscalía aclare la situación” expresó el congresista.



