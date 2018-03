Semana 'Fitness' en el centro comercial Unicentro Cali

Durante esta semana las mujeres podrán descubrir su verdadera esencia aprendiendo a cuidar su cuerpo y su salud, a través de maravillosas clases de yoga, clases de zumba y funcional; además de increíbles charlas de alimentación, talleres de la panadería vegetal y aderezos bajo en grasa.

La programación semanal del centro comercial arranco desde el miércoles 21 de Marzo con la semana 'fitness' que el centro comercial dedicara a todas las mujeres de la ciudad



El primer evento de la semana fue la charla de sanación pránica y meditación, a cargo del médico cirujano Luis Felipe Rojas. En la plazoleta central a las 4:00 p.m.



Hoy, la ciudadela presentara 'Charlas, mitos y verdades y pausas activas' a cargo de Angie Villalba, a partir de las 4:30 p.m. en la plazoleta central.



El centro comercial continúa disfrutando de Rockópolis 2018 con su segundo ciclo de audiciones públicas, un espacio lleno de música que impulsa a nuevos talentos locales a ser reconocidos por sus maravillosas voces. Quienes quieran asistir, podrán disfrutar en familia este gran evento el día de hoy en su clausura en la Plazoleta Samanes, a partir de las 6:00 p.m.



Para el día sábado los niños entre 6 y 12 años tendrán un espacio para estirarse y dominar los ejercicios de respiración, con las clases de yoga para niños, ubicada en la plazoleta los samanes, a partir de las 11:00 a.m.



Además de presenciar la acostumbrada Plazoleta Musical, en que asistentes y comensales podrán armonizar su comida con una deliciosa melodía musical. El lugar escogido será en la terraza de comidas del pasillo 5 entre las 1:30 y 2:30 p.m.



Los más pequeños también tienen un espacio reservado para ellos todos los sábados de marzo con los talleres infantiles, donde pondrán a volar su creatividad e imaginación al mismo tiempo que crean hermosas obras de arte. El taller se hará a partir de las 3:00 p.m. en el pasillo 5, continuo a la plazoleta de comidas.

Paola Conde, Paola Martínez, Marlen Maldonado en la semana 'Fashion', que fue la semana pasada Foto: El Tiempo Samuel Calle y Yuliana Garcés en la semana 'Fashion', que fue la semana pasada Foto: El Tiempo Kathe Zapata, Clarena Salamanca, Yara Ortega en la semana 'Fashion', que fue la semana pasada Foto: El Tiempo

El domingo se harán las acostumbradas clases de Yoga con el profesor Jorge Herrera, a partir de las 9:00 a.m. en la plazoleta de comidas Pasoancho 1.



Seguido de eso, las familias podrán asistir a la sagrada eucaristía, a partir de las 11:00 a.m. en la fuente el Oasis.



Cerrando la programación semanal, habrá una clase de entrenamiento funcional con Karol Villalba, un taller de aderezos bajos en grasas, dirigido por el chef Juan D. Restrepo y Angie Villalba; y Charlas, mitos y verdades sobre la alimentación de una mujer Fitness por Angie Villalba.



Estas actividades se realizaran a las 11:00 a.m., 4:00 p.m. y 5:00 p.m. respectivamente en la plazoleta central.



Durante todo el mes, las mujeres que compren en la ciudadela del sur, tendrán la oportunidad de participar por 4 premios increíbles. Todo esto por compras mayores a 100.000 pesos en cualquier almacén. Los premios son: Un bono por 4.000.000 millones de pesos en productos del hogar; un bono por 4.000.000 millones de pesos en artículos de moda y maquillaje; un año de gimnasio gratis con entrenador personalizado; y un Iphone 8 plus de 64 GB más 300.000 pesos en accesorios de la tienda Ishop.



Sorteo el 7 de Abril





CALI