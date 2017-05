Comercio de Cali no le ‘jala’ a impuestos en seguridad

Apenas el 21 por ciento de los comerciantes que en Cali ha sido víctima de robos y el 27 por ciento de los que no han sido víctimas podrían llegar a estar dispuestos a pagar entre $57 mil y $65 mil en impuestos que garanticen la seguridad.



Ese dinero debería ser usado, en un 52 por ciento, en incrementar la presencia policial y en 40 por ciento en cámaras de seguridad.

Estos datos corresponden al estudio ‘Crimen Urbano y sus Implicaciones Económicas en Cali’, realizado por el Observatorio de Políticas Públicas Polis, de la Universidad Icesi.



La directora del Observatorio Polis, Lina Martínez, explicó que el propósito es presentar las distorsiones o los costos que los individuos y negocios están dispuestos a asumir ante el crimen en Cali.



Reseñó que el estudio fue adelantado junto con estudiantes de introducción políticas públicas de Icesi y será presentado hoy en la mañana en el CAM a las autoridades municipales.



Martínez expuso que el estudio arrojó una percepción de inseguridad muy alta. Se hizo con dos poblaciones de individuos y negocios: 690 individuos y 745 administradores o propietarios de negocios.



De acuerdo con el estudio del Icesi en Cali, en promedio, los comerciantes pagan 250 mil pesos mensuales para evitar ser víctima de robos y estarían dispuestos a pagar hasta 100 mil pesos extra en seguridad.



“Ese valor extra de $100 mil es que están dispuestos a ser asumido por los comerciantes para evitar ser víctimas de la delincuencia. Sin embargo hay una claridad, ellos no están dispuestos a invertir ese dinero a través de impuestos ya que sienten que el gobierno no es efectivo”, explicó la profesora Martínez.



Además se cree que las denuncias no son efectivas. “Se puede establecer que hay temor generalizado entre los comerciantes. La gente no percibe que las medidas que realiza la Administración Municipal sean efectivas”, dijo.



Los investigadores recomiendan a las autoridades incrementar el nivel de asesorías en seguridad por parte de la Policía, las medidas de seguridad en los barrios y propiciar las asociaciones entre comerciantes.



Claudia Ruiz, presidenta en el Valle de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), planteó que “hay que invertir mucho en seguridad. Es muy importante porque facilita el desarrollo de todas las actividades y el diario vivir en los negocios. El gobierno solo no puede”.



De acuerdo con el programa Cali Cómo Vamos, el hurto al comercio en la capital del Valle aumentó en un 36 por ciento en el primer trimeste de este año comparado con el mismo periodo de 2016.



Esa entidad señala que en los tres primeros meses de 2017 ocurrieron 243 hurtos (2,7 diarios) frente a 186 de enero-marzo del año pasado.



Voceros de la secretaría de Seguridad señalaron que no habría pronunciamiento oficial sobre el tema sino hasta conocer el alcance del estudio.



Desde el año pasado esta dependencia impulsa un programa de botones de pánico que serían entregados a los diferentes comerciantes de la ciudad y lograr una mejor respuesta por parte de la Policía. Hay quejas por la lentitud en la entrega.

