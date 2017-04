Polémica por informe que pone a Cali y Palmira entre las más violentas

10 de abril 2017 , 06:33 a.m.

La ONG Fundación Seguridad Justicia y Paz señala que las dos ciudades están en el top de las de mayor criminalidad.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, y el alcalde de Palmira, Jairo Ortega Samboní, rechazaron el informe y consideran que se desconocen los resultados positivos en la lucha contra la delincuencia, liderados desde el inicio de sus administraciones.



Los funcionarios señalan que el estudio es de 2015 y es presentado como evaluación del 2016, "desconociendo que durante el año pasado los índices de homicidios se redujeron ostensiblemente en Palmira".



Desde la Alcaldía de Cali también se elevaron voces que rechazan el informe porque no es reciente y omite los resultados obtenidos.



De acuerdo con Toro, en el 2015 ocurrieron 214 homicidios, mientras que en el 2016, la cifra bajó a 146 asesinatos. La tasa de homicidios en 2015 fue de 70.5 % por cada cien mil habitantes, mientras que en el 2016 se redujo a 46, 2% por cada cien mil habitantes.



De acuerdo con su declaración, "estos valores reflejan no solo el descenso en las cifras, sino que son el resultado del trabajo articulado de la ruta por la seguridad en el Valle del Cauca que desde la Gobernación y la Alcaldía, priorizó y dio inicio al Primer Consejo de Seguridad descentralizado en la ciudad de Palmira en la primera semana de enero de 2016, en el cual se puso en marcha un plan estratégico de seguridad, justicia y convivencia, con intervenciones de las autoridades militares, de justicia, Fiscalía y Ministerio Público, entre otras".



Ortega dijo que los resultados positivos en Palmira han contado con el apoyo logístico de la Gobernación y de inversiones de la alcaldía de Palmira en videocámaras de seguridad que se ubicaron en sitios estratégicos de la ciudad, trabajo que está siendo fortalecido con inversión social en los sectores más vulnerables a los fenómenos delincuenciales, dirigidos a jóvenes, cultura, deporte y el programa de educación los más porras.



Los dos funcionarios coincidieron en que la lucha contra el delito requiere, y tendrá nuevos esfuerzos para lograr como hasta ahora, combatir la inseguridad, atacar estructuras del narcotráfico y criminalidad, focos de inseguridad y obtener más capturas de jefes de bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico y al negocio ilícito de drogas.



Y señalaron que "lo hasta ahora logrado en Palmira, gracias al trabajo articulado, que da como resultado una reducción del 46,2 % en la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en 2016, muestra una realidad diferente a la del informe publicado por la ONG brasileña, y antes por el contrario, refleja que Palmira no solo está ganando contra el delito, sino que le está aportando un porcentaje importante a la reducción de la tasa de homicidios en el departamento que fue del 20 % en el último año y que contribuyó en cerca de un 45 % en la reducción a nivel nacional".