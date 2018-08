Secuestraron en Cali a la hija del Alcalde de Sipí (Chocó)

El primer reporte, de acuerdo con las autoridades, señala que la hija del alcalde de Sipí, Luis Ángel Mosquera, fue presuntamente secuestrada por desconocidos cuando se disponía a realizar unas diligencias en la capital del Valle del Cauca.



Las autoridades indicaron que las circunstancias del caso no se han esclarecido y se trata de establecer otros detalles del incidente.

Se trata de Sara Rosmery Largacha, de 19 años, quien habría sido secuestrada en la tarde del sábado. Las autoridades en el Valle del Cauca también investigan la versión que señala que el rapto de la mujer fue cometido por hombres armados, quienes se la llevaron cuando esperaba a unos amigos.



De acuerdo con Luis Ángel Largacha, alcalde de Sipí (Chocó) y padre de la joven, Sara salió de la casa en la que vive en Cali para encontrarse con unos amigos que llegaban de Chocó, de donde es oriunda.



Sin embargo, nunca llegó a su destino y las autoridades confirmaron que fue secuestrada.



La joven vive en Cali para adelantar sus estudios de enfermería, expresó el alcalde, quien añadió que aún no se ha determinado si está en poder de una estructura criminal organizada. El mandatario local también dijo que su familia no tiene grandes cantidades de dinero para pagar rescate.



“Nosotros somos una familia de paz y siempre hemos velado por servirle al pueblo, no tenemos dinero para pagar recompensas”, aseguró este padre angustiado, quien vio personalmente a su hija por última vez hace tres meses.

CALI y MEDELLÍN