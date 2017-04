En Cauca fue secuestrada y torturada mujer allegada a lideresa social

Conmoción ha generado en el Cauca una denuncia realizada por la Defensora de Derechos Humanos y lideresa campesina Marylen Serna Salinas. De acuerdo con su testimonio, el pasado viernes 7 de abril, en horas del mediodía, secuestraron a una ciudadana allegada a ella y a su familia, frente a la Terminal de Transportes de Popayán, cuando se dirigía a realizar una diligencia en ese lugar.

“Ella es abordada por un tipo armado que las sube a un vehículo donde hay dos hombres más; empiezan a pegarle a presionarla para que revele mi sitio de ubicación, que quieren saber dónde me encuentro y cuál es la relación que ella tiene conmigo”, le dijo Serna Salinas a EL TIEMPO.



Agregó que su amiga, de 25 años de edad, les manifestó a los sujetos que no sabía sobre lo que le preguntaban y que solo quería que la dejaran ir; “a raíz de esta situación ellos la agreden, le ponen una bolsa negra en la cabeza, le aplican un medicamento en su mano derecha y se la llevan”.



Inmediatamente salen de la ciudad y en el trayecto, que de acuerdo con la víctima fue de aproximadamente una hora y media, la continuaron agrediendo. Una vez en la zona rural, en las afueras de la capital caucana, los sujetos la dejaron amarrada en un paraje y huyeron. Minutos después un motociclista le prestó ayuda y tras llevarla a Popayán, fue internada en el Hospital Susana López de Valencia.



Marylen Serna Salinas señaló que de acuerdo al estado en que fue encontrada la joven mujer, fue víctima de tortura y violencia sexual. De acuerdo con la lideresa, este hecho es calificado como un infame método para enviar mensajes de amenaza y obstruir su labor en defensa de la vida y de las comunidades campesinas.

Como Arquidiócesis de Cali a la profunda indignación y al dolor de estas dos mujeres y sus familias FACEBOOK

TWITTER

“Estos tipos me llaman para corroborar que yo si la conozco, me preguntan que ella como está, si yo sé de ella, y yo realmente confié, les dije que sí, que yo la conocía, entiendo pues que el mensaje que ellos me quieren dar a conocer que efectivamente esta situación tiene una relación conmigo”, aseveró.



Mientras avanzan las investigaciones, pendientes del caso están la Mesa de Garantías de Derechos Humanos del Cauca, Secretaría de Gobierno del Cauca, y Defensoría del Pueblo.



Marylen Serna Salinas es una lideresa con una trayectoria de más de 30 años en la defensa de los derechos humanos y ampliamente vinculada a los procesos sociales adelantados por el reconocimiento del campesinado de esta región del país como sujeto político.



Su trabajo lo inició en el municipio de Cajibío, en el centro caucano, pero su ardua labor le ha permitido adelantar labores en conjunto con otras organizaciones sociales de carácter regional y nacional. Actualmente hace parte del Coordinador Nacional Agrario, la Cumbre Agraria y el Congreso de los Pueblos.



Señaló que durante toda su carrera de liderazgo ha recibido múltiples amenazas lo que le ha generado estar en situación de desplazamiento y “permanentemente en ese estado de zozobra, en muchas oportunidades he tenido seguimientos, la vigilancia de mi casa, en mi sitio de trabajo, ha habido múltiples amenazas a los procesos organizativos de los cuales hago parte”.



Sobre el particular, el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali manifestó que con gran preocupación recibimos llamados urgentes y denuncias sobre la vulneración de derechos, persecución, judicialización, amenazas y asesinatos contra líderes sociales y artesanos de la paz en el país.



“Ante este grave crimen, nos unimos solidariamente como Arquidiócesis de Cali a la profunda indignación y al dolor de estas dos mujeres y sus familias. Al tiempo, hacemos un llamado a los movimientos sociales, a las comunidades y a la ciudadanía en general a rodear, acompañar y proteger a sus lideresas, con vigilancia comunitaria constante, evaluaciones semanales sobre los Derechos Humanos en la región, identificación y denuncia pública y penal de los involucrados”, se indicó.



Igualmente hicieron un enfático llamado a quienes son responsables de este proceder de intimidación y persecución “para que desistan de su intención de socavar la construcción de paz desde las comunidades y se acojan a la ley y a la convivencia entre ideas y propuestas sociales y políticas diversas”.



POPAYÁN