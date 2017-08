Secretario de Salud de Cali denuncia presunto fraude por el Soat

El secretario de Salud de Cali, Alexánder Durán, denunció un presunto caso de fraude en el que habría participación de funcionarios del municipio en torno al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

“Los hechos sucedieron cuando una adulta mayor sufre una caída y es trasladada por sus propios familiares a la IPS Siloé para ser atendida", dijo el secretario Durán. "Tiempo después, la hija de la persona afectada es convencida por el propio enfermero que recibe el caso para que acceda a ser trasladada a otra institución clínica, pero en ambulancia y ser atendida como víctima de accidente de tránsito, a través del Soat”.

La hija de la persona afectada es convencida por el propio enfermero para que acceda a ser trasladada a otra institución clínica, pero como víctima de accidente de tránsito, a través del Soat.

Durán dijo que teme que esta práctica se haya extendido a más instituciones o que sea una situación más que ocasional.



Es así que pedirá la intervención de la Fiscalía General de la Nación para que investigue este hecho y si hay otros que no han sido advertidos.



La hija de la señora que hizo pública esta situación aseguró que lo hizo porque la persona del ente de salud le había manifestado que si lo hacía, su madre podría recibir una atención más pronta.



“En mi angustia accedí a lo que me solicitaron porque me prometieron que mi madre sería atendida más rápidamente si decía que había sido un accidente”, indicó la afectada, quien pidió no revelar su identidad.



El secretario de Salud de Cali indicó que hay testimonios, videos y pruebas documentadas, este nuevo caso será llevado ante la Fiscalía General de la Nación por el propio secretario para que se investigue a cualquier funcionario que haya participado en esta práctica y su retiro de manera inmediata del servicio.



Actualmente la Secretaría de Salud controla el 60 por ciento de los despachos de ambulancias en Cali de manera segura a través de la línea 123. Este sistema busca que una persona accidentada sea trasladada por personal calificado y a un centro médico que cuente con las especificaciones que se necesitan para una atención oportuna y de calidad.