Secretaría de Movilidad decidió depurar su cartera

Para concentrarse en el mejoramiento de la cartera y evitar tanto trámite jurídico a través de derechos de petición y tutelas por parte de los infractores para lograr prescripciones de obligaciones, la secretaría de Movilidad de Cali tomo la decisión de depurar sus cuentas.

“Se tomó la decisión, amparados en normas internacionales de información financiera, de adelantar la prescripción de oficio de todas las oblligaciones que ya se encuentran prescritas, entonces, más de 70.000 infracciones de tránsito fueron prescritas de oficio, al igual que 19.000 obligaciones de impuesto vehicular de vigencias antiguas”, dijo el secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio.



La depuración de la cartera correspondiente al impuesto de vehículos dejó 19.230 prescripciones por un valor de 10.774 millones de pesos y la de infracciones de tránsito por 21.239 millones.

Se castigó la cartera comprendida entre el 2008 y el 2012.



La cartera depurada del 2008, por impuesto de vehículos, sumaba 3.410 millones de pesos; la del 2009 sumaba 3.357 millones; la del 2010 era de 3.607 millones; la del 2011 fue de 3.582 millones y la del 2012 llegó a 3.577 millones.



Frente a la cartera de infractores, se depuraron 6.031 multas de transporte por 166 millones de pesos; 66.693 multas de tránsito por 20.992 millones y 18 apelaciones de multas de tránsito por 81,6 millones.



“Esto tiene beneficios frente a los infractores de tránsito, cuando tienen reportes ante el RUNT y al Simit (Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito) quedan bloquedados para adelantar cualquier trámite frente a los organismos de tránsito”, señaló el Secretario.



“Cuando prescriben las obligaciones se notifica al Simit, que deberá bajar del sistema todas estas multas y la persona queda liberada para adelantar cualquier trámite, como sacar la licencia o trabajar como conductor, muchos no han podido hacerlo porque no han podido renovar la licencia, o cuando buscan trabajo les exigen el paz y salvo y al estar en el Simit no podían hacerlo; esto se los permitirá”, agregó el funcionario.



También se tomaron decisiones frente a los 25.000 vehículos que están en los patios. Se han adelantado procesos donde se ofrecen, para quienes los retiren, descuentos desde el 10 por ciento para los que llevan más de 60 días en los patios, hasta el 75 por ciento para los que llevan más de un año.



“Todo esto es fruto de esa reforma administrativa que hace que la Secretaría analice todos sus procesos administrativos que permite ser cada día más eficientes”, señala Orobio.



El 90,8 por ciento de los vehículos en patios, al 31 de diciembre del 2017 eran motocicletas, el 7,9 eran autos y un 1,2 por ciento bicicletas.



El año pasado se registraron 350.000 infracciones, la más recurrente fue conducir el vehículo sin la revisión técnico mecánica y el no acatamiento de la medida del pico y placa.



En lo corrido de este año la situación no ha variado, siguen sin la revisión y sin hacer caso del pico y placa, ya se han impuesto 100.000 infracciones.



El secretario de Movilidad se mostró satisfecho con la gestión en el cobro de cartera. En el 2015 el recaudo por concepto de infracciones fue de 56.000 millones de pesos y el año pasado, 74.000 millones; el ingreso por patios y servicio de grúas creció un 60 por ciento.



El recaudo de impuesto de vehículos de transporte público se incrementó el año pasado un 4,0 por ciento respecto al 2015 y un 13 por ciento frente al 2016.