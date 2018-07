Se salvó el viche en el Petronio Álvarez

El viche, esa bebida milenaria, ancestral y medicinal que se elabora de manera artesanal en el Pacífico colombiano, podrá pedirse sin problema durante el próximo Festival del Petronio Álvarez que se realiza cada agosto en Cali y cuya venta corrió peligro por cuenta de una tutela.

El Juzgado Quinto de Familia de Oralidad del Circuito de Cali, negó, por improcedente la tutela que buscaba que solo el viche que se comercializaría en el Festival Folclórico del Pacífico Petronio Álvarez y en cualquier espacio público debía tener registro sanitario, lo que dejaba por fuera a decenas de personas que durante años la han preparado y cuya receta ha pasado de generación en generación a lo largo del Pacífico colombiano.



Esta tutela había sido interpuesta por Diego Ramos Moncayo en calidad de gerente y representante de la empresa Viche del Pacífico S.A.S., hecho que generó el rechazo de la comunidad y protestas que se concentraron en Cali.



Esta bebida no se realiza con alcohol industrial y según los portadores de esta tradición, su propósito no es emborrachar, sino sanar ciertos males y disfrutarla en los jolgorios.



El tutelante, según la secretaria de Cultura de Cali, Luz Adriana Betancourt, participó en el concurso que cada año se realiza para escoger a quienes van a la muestra gastronómica y de bebidas que se organiza en medio de Festival Petronio Álvarez.



“Nosotros hacemos ese concurso con una serie de requisitos y criterios de evaluación, entre los que se cuenta la forma de hacer las bebidas como el viche o el arrechón, el sabor y la historia e identidad de cada bebida. Esta persona sacó muy buena calificación en casi todos los criterios de evaluación, pero le fue muy mal en el criterio de historia de la bebida, no porque lo fabrique de modo industrial, sino porque no tiene toda la tradición que tienen otras personas. Entonces, con el puntaje total que obtuvo no fue elegido para participar en la muestra de bebidas del Festival, así como otros 30 participantes más. El concurso era muy claro, y él no obtuvo el puntaje suficiente”, declaró la funcionaria en su momento, cuando se conoció lo de la tutela.



Otra situación que generó malestar es que el tutelante no era portador de la tradición, ni de las costumbres afro.



“En nuestra raza, la palabra ‘viche’ significa ‘crudo’ y la popularizaron los viejos cuando la tenían que dar como bebedizo a las personas estériles para que fueran fértiles, para curar el ojo de los niños, para espantar maleficios, curar la próstata o quitar miomas. Es una bebida orgánica libre de químicos que sirve para curar enfermedades antes que para emborrachar. Como es de caña fermentada, tiene efectos secundarios como alegrar a las personas y por ello siguió utilizándose en fiestas y jolgorios, pero su propósito inicial era curar”, argumentó Dimas Orejuela, quien en su momento lideró las protestas contra las pretensiones del tutelante.