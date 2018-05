Por ducto de aire se habrían fugado dos presos de cárcel de Jamundí

23 de mayo 2018 , 05:15 a.m.

Las autoridades informaron que se iniciaron una serie de seguimientos en procura de localizar a los dos internos, que aprovecharon, al parecer, un falla estructural.

En la mañana del martes empezó el rumor sobre la fuga de dos intentos de la cárcel de máxima seguridad, en la periferia del municipio de Jamundí, sur del Valle del Cauca.



Al mediodía estaba confirmado que en el pabellón no estaban Juan Wálter Vallejo Carmona y Juan Guillermo Solís Martínez, quienes cumplían condenas por los delitos de extorsión, hurto y homicidio, de 13 y 8 años.



De inmediato, se iniciaron las indagaciones para determinar si la fuga se habría debido a unas fallas estructurales de la prisión, inaugurado en julio de 2010.



Una versión indica que los hombres acudieron a un ducto de ventilación y que tiene salida hacia la zona de mallas perimetrales, una de las cuales fuer rota por los evasores.Las autoridades no descartan que en la evasión se hubiera presentado alguna complicidad, pero hasta ahora no tienen información precisa en ese sentido.

Otras fugas

El pasado 21 de marzo el interno Joselín Collazos Guerrero fue llevado durante la mañana a una cita médica en el hospital San Juan de Dios, en el centro de la capital del Valle del Cauca. De allí se evadió.



En noviembre de 2016 se fugó Orlando Valenzuela Rivas, quien estaba ubicado en el bloque 2 de alta seguridad.



En febrero de 2015 un hombre, que tendría una pena por homicidio, fue recapturado por la Policía y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec).



El 20 de marzo de 2014 los organismos de seguridad evitaron una fuga de unos 20 internos en el mismo establecimiento.



En junio de 2013 sí se presentó la evasión de un penado, que pagaba una condena por hurto calificado.



