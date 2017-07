El tema del ‘bullying’ llega a la gran pantalla

En el lanzamiento de la campaña ‘Vos y yo acabamos con el bullying’, de la gobernación del Valle, estuvo Idania Velásquez, la libretista de Mariposas verdes, la película colombiana que mostrará crudos casos de matoneo registrados en el país y que se estrenará mañana.

Uno de los protagonistas fue el caleño Juan Carlos Gamboa.



“Hago de papá de uno de los protagonistas, intolerante, machista, retrógrado, tradicional; refleja, en gran parte, lo que es la sociedad colombiana. Lo importante de este personaje es mostrar lo que tenemos que dejar de ser, lo que está afectando a mucha gente”, dijo el actor.



“Juan Pablo vivía muy ocupado, había que cuadrarlo porque estaba haciendo dos películas simultáneamente con la nuestra, no se cómo lo hicimos, pero siempre cumplió los horarios. Acaba de terminar las producciones para Hollywood”, comentó Gustavo Nieto Rosa, el director de Mariposas verdes, quien desde hacía una década no hacía una producción para la gran pantalla.



Toda la filmación se hizo en cinco semanas, en Bogotá y sus alrededores.

Siempre había querido trabajar con Gustavo Nieto Roa FACEBOOK

TWITTER

“Desde pequeño había oído de sus películas, las había visto; fue para mí un honor trabajar en el grupo de él. Hace muchos años yo hacía traducción para los doblajes en Centauro, su compañía de doblaje, pero en ese momento él no me conoció y yo tampoco era conocido”, señaló el actor caleño.



Conseguir el colegio para las escenas de la película no fue fácil, por el tema.

“Tuvimos suerte de encontrar el Gimnasio Campestre Reino Británico que nos abrió las puertas, con alumnos y profesores, no fue fácil encontrarlo, ningún colegio nos quería dejar filmar”, recordaba Nieto Roa.



La película se centró en el sufrimiento de las víctimas y la crueldad de quienes ejercen el acoso físico y sicológico en la comunidad estudiantil.

Este proyecto surgió a raíz de las tragedias denunciadas por los medios de comunicación FACEBOOK

TWITTER

“Aterra ver cómo algunos jóvenes son tan crueles con sus comportamientos abusivos que pueden llegar, incluso, a causar la muerte de otros muchachos por temas de género, de raza, de físico, e incluso, por minucias cotidianas”, comentó Nieto Roa, quien vino a Cali a promocionar la cinta con retornará a las salas de cine.

Kevyn Bury y Deivy Duarte, los juveniles protagonistas de 'Mariposas verdes' Foto: Archivo particular



El elenco de Mariposas verdes estuvo encabezado por el joven actor venezolano Deivi Duarte y contó con la participación de los mexicanos Julio Bracho y Cecilia Suárez; también actuaron los colombianos Consuelo Luzardo, María Helena Döering, Linda Lucía Callejas y Ana Soler.