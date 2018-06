Se enreda el litigio por obras inconclusas de Proyecto Granada

La empresa de servicios públicos domiciliarios Acuavalle iniciará acciones contra las Empresas Municipales de Cali (Emcali) por recursos que la entidad considera todavía le adeuda por obras del inconcluso ‘Proyecto Granada’.

Este fue el proyecto que empezó con trabas en 2009 y en 2014 quedó paralizado, generando rechazos y traumatismos entre residentes y comerciantes de ambos barrios por la dilatación de la renovación sobre las avenidas 9 y 9A Norte entre calles 10 y 21.



Y aunque hace cuatro años quedó suspendido por diferencias entre Emcali y Acuavalle, lo cierto es que el pleito no ha terminado, incluso, la misma Contraloría recordó que la empresa de servicios del municipio no liquidó. La gobernación del Valle aportaba 12.350 millones de pesos y Emcali, 11.546 millones. Acuavalle era el ejecutor o administrador de las obras, en las que Emcali suministraba dineros para reposición de redes.



El actual gerente de Acuavalle, Guillermo Rodríguez, explicó a EL TIEMPO que hubo dineros que Emcali presuntamente no habría pagado, según lo que se esperaba. El gerente, quien ingresó a la empresa en 2016, cuando ya el litigio con Emcali llevaba dos años, dijo: “(...) en el desarrollo de la ejecución del convenio surgieron discrepancias entre Emcali y Acuavalle S.A. ESP ya que al liquidar las actas parciales de entrega de las obras contratadas”.

(...) en el desarrollo de la ejecución del convenio surgieron discrepancias entre Emcali y Acuavalle S.A. ESP ya que al liquidar las actas parciales de entrega de las obras contratadas

Anotó que “Emcali argumentaba que los precios de cada uno de los ítems de los contratos estaban por encima de la tabla de precios que esa entidad maneja, en ese orden de ideas, Emcali, de manera unilateral, adoptó la decisión de no pagar el valor total de las actas parciales, sino solo los costos que tenía en la tabla, lo que ocasionó que Acuavalle no pudiera pagar completas dichas actas de los ingenieros contratistas, generando un desfinanciamiento, tanto de los contratos como del propio convenio”.



Al reclamar, dijo Rodríguez, Emcali habría decidido suspender el giro de recursos, “dejando el proyecto sin fuente de pago y generando crisis con los contratistas, al punto de que Acuavalle se vio en la necesidad de atender múltiples demandas”. Es así que Acuavalle demandó a Emcali, pero el Tribunal Contencioso no falló a favor de la entidad por vencimiento de términos. Sin embargo, mientras Acuavalle reclama dineros por ‘Proyecto Granada’, la Contraloría de Cali recordó que tampoco es claro qué pasó con 3.463 millones de Emcali y que no habrían retornado a la empresa, pese a que estas obras de renovación no se culminaron.



EL TIEMPO indagó con Emcali sobre todo este litigio por el cual, estarían recabando información.



