Al alcalde de Dagua lo acusan de golpear a un concejal

Las diferencias por control político en Dagua entre el alcalde de este municipio del occidente vallecaucano, el conservador Guillermo León Giraldo, y el concejal del movimiento de la U Óscar Caicedo, se volvieron personales.

A tal punto llegan esos roces que ambos funcionarios llevan en los últimos meses un pleito que ha llegado a estamentos judiciales.



Pero esta vez, el pleito se volvió a 'calentar', después de que el concejal Caicedo acudió a las 9:00 de la mañana del martes de esta semana a una entrevista en una emisora radial de Dagua, donde habría mencionado, como él mismo lo dijo a EL TIEMPO, un presunto incidente ocurrido el 28 de noviembre con el alcalde Giraldo en el Concejo. De acuerdo con el concejal, en la entrevista radial habría dicho que el Alcalde lo habría intimidado, diciéndole: "Aténgase a las consecuencias".



Molesto el alcalde Giraldo acudió a la emisora donde tuvo, de nuevo, una discusión con el concejal.



El cabildante le indicó a EL TIEMPO que el mandatario y un escolta lo habrían supuestamente retenido en la emisora, cuando él se disponía a marcharse, una vez terminó la entrevista y que luego de un cruce de palabras, el mandatario de los más de 46 mil dagüeños le habría propinado un puñetazo en la nariz.



Al consultar al Alcalde, este respondió que no son ciertas estas acusaciones. "No le he pegado, nadie lo ha tocado", afirmó el Alcalde quien, según él, en esta entrevista del martes, el concejal habría mostrado su supuesto malestar por la captura de un docente, presuntamente por abuso de menores, y que este profesor sería cuota política del concejal Caicedo, a lo que este último se refirió: "Yo no hablé de ese tema".



Sin embargo, el concejal reiteró a EL TIEMPO las supuestas intimidaciones de parte del Alcalde en noviembre y que así lo habría expuesto en la grabación radial.



El alcalde Giraldo dijo que tras escuchar la entrevista se dirigió a la emisora "a pedir el audio, pero yo le dije al concejal que no saliera hasta que me lo entregaran en presencia suya". Expresó que temía que esa grabación se pudiera perder.



El mandatario recalcó que no golpeó al concejal y que este jueves se desplazaría a uno de los despachos de la Fiscalía, en Dagua, para interponer una denuncia penal en contra del concejal.

Giraldo agregó que el concejal habría dicho que "yo hice capturar al profesor, cuando eso lo ordenan los estamentos judiciales, no yo.



En esta serie de discusiones desde hace meses, el alcalde Giraldo mencionó un presunto incidente con el vehículo del concejal. Mientras este último dijo que el mandatario se lo había rayado, el Alcalde manifestó que hubo una supuesta agresión con el vehículo de parte del concejal.



Por ahora, lo que viene son más pleitos, pues ambos anunciaron que irán, otra vez, a los estrados judiciales por esta nueva discusión.



CALI