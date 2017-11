Se calienta litigio por desalojo de antiguo predio de club en Cali

07 de noviembre 2017 , 06:30 a.m.

07 de noviembre 2017 , 06:30 a.m.

Trabajadores y directivos de la empresa de eventos Event Plus, que organiza actividades culturales en el antiguo predio donde funcionó el club San Fernando, están preocupados por la intención de desalojo.

Sostienen que son personas de bien, que la medida sería ilegal y que temen algún choque con las autoridades.



Su inquietud se debe a lo que traería graves consecuencias de llevarse a cabo la acción, sobre todo, para quienes trabajan y viven de organizar eventos como ‘Cali es Pachanguero’, cada diciembre o ‘Salsa al parque’.



Así lo reitera el abogado Hárold Mario Caicedo Cruz, abogado de Event Plus en este litigio, quien manifiesta que el contrato es legal con una ocupación de un tiempo mínimo de tres años y un máximo de 10 para recuperar la inversión en esta propiedad.



Sin embargo, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), como la administradora de bienes bajo extinción de dominio que anteriormente manejó la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, busca recuperar el predio junto con otros 12 inmuebles en el Valle del Cauca por considerar que “presentan ocupación irregular”. Pero el abogado Caicedo Cruz dice que sus defendidos no están de acuerdo con esa apreciación de la SAE sobre este terreno.



El área fue declarada en el 2014 en extinción de dominio porque fue comprada por un particular con dineros ilícitos, quien fue asesinado en el 2008, cuando estaba en España. La SAE reitera que “la diligencia se hace necesaria toda vez que se realizaron gestiones para lograr la entrega voluntaria del bien por parte del depositario removido por el incumplimiento de sus obligaciones, sin que se lograra dicha entrega”.



Yesid Jaramillo, quien vive en el predio con su hija, también se mostró inquieto al igual que Juan Moncada, que ha colaborado con actividades como una convención sobre tatuajes y ‘Cali es pachanguero’. Le preocupa qué pasará con los empleos de quienes viven de estos eventos.



La alcaldía de Cali ha mostrado su interés en el terreno para transformarlo en un gran parque.



