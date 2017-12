Se aviva la controversia por vallas de la Feria

Mientras en la alcaldía de Cali señalan que el fallo que estaría circulando por redes sociales en relación con el retiro de unas vallas metálicas en la autopista Suroriental por donde pasarán los tres desfiles de la Feria que arrancará este lunes festivo no tendría soporte legal, en un audio, también por redes, el exmagistrado Wilson Ruiz asegura que el fallo está dentro de los parámetros de la ley.



Ruiz, quien interpuso una acción de tutela contra el cerramiento con estas vallas metálicas, anota que el municipio habría sido notificado y agrega: "El favor que les pedimos es que por favor empiecen a quitar las vallas de manera inmediata".

]El exmagistrado también asegura: "Da grima y tristeza lo mal asesorado que está el señor Alcalde de la ciudad de Cali, por favor acátenlo (el fallo) para evitar problemas de tipo penal y disciplinario (...)".

Da grima y tristeza lo mal asesorado que está el señor Alcalde de la ciudad de Cali, por favor acátenlo (el fallo) para evitar problemas de tipo penal y disciplinario (...) FACEBOOK

TWITTER





No obstante, la Administración caleña señala en un comunicado que "en los últimos días recibieron tres acciones de tutela derivadas de mensajes que han desinformado a la opinión pública, descontextualizando las razones por las cuales se realizó el montaje de un cerramiento perimetral del espacio público empleado para la Feria de Cali en la Autopista Sur, cuya función es la prevención del riesgo. De las tres tutelas mencionadas, una fue favorable a la administración municipal y las otras dos aún no han sido falladas".



El documento dice también que "(...) la noche del 23 de diciembre, el señor Alejandro Ocampo Giraldo, desde su cuenta personal de Twitter (@alejoocampog) y su cuenta personal de Facebook, publicó un documento de origen desconocido que se asemeja a un presunto fallo y que no está suscrito por ningún juez de la República".



Así mismo, la Alcaldía indica: "(...) hacemos un llamado a no darle crédito a la información malintencionada que ha sido y sigue difundiéndose en redes sociales, y que presuntamente ha generado los siguientes hechos, todos condenables".



A su vez, la Alcaldía confirma "ataques vandálicos contra el cerramiento perimetral de la autopista Sur, sobre los cuales ya hay un capturado. Injurias contra el personal logístico que ha estado trabajando en el montaje del cerramiento perimetral de un tramo de la autopista Sur".



La Alcaldía también confirma las amenazas contra algunos de los bailarines que participarán en el Salsódromo y añade que hay amenazas contra funcionarios y contratistas de la Corporación de Eventos Ferias y Espectáculos (Corfecali) y de la misma Administración municipal.

(...) ataques vandálicos contra el cerramiento perimetral de la autopista Sur, sobre los cuales ya hay un capturado FACEBOOK

TWITTER

"Por esa razón reiteramos la importancia de hacer un uso responsable de las redes sociales, evitando replicar información no veraz y que polariza la opinión alrededor de un evento histórico y tradicional como lo es la Feria de Cali. Así mismo declaramos que de notificarse un fallo, la alcaldía de Santiago de Cali y todos sus organismos acatarán lo ordenado en el marco de los protocolos y normas que rigen la organización de eventos públicos masivos, buscando que prevalezca la vida y la integridad de todos los participantes".



CALI