Se alistan 20.000 embargos por impuesto automotor

03 de febrero 2018 , 08:30 a.m.

Este mes se aplicarán 20.000 nuevos embargos, a igual número de contribuyentes morosos del impuesto automotor, según anunció la gerente de Rentas del departamento, Martha Isabel Ramírez.

“En la primera fase tuvimos 9.000 embargos sobre las vigencias 2007 y 2008, los cuales fueron aplicados en enero, ahora, en febrero, inicia un nuevo proceso, esta vez, sobre la vigencia 2009”, indicó la funcionaria.



La Gobernación hizo un llamado especial a todos los contribuyentes que han presentado inconvenientes con su vehículo.



“Si fue hurtado deben cancelar la matrícula ante la secretaría de Tránsito donde están inscritos; si lo chatarrizaron, si por alguna situación su carro no está rodando, queremos manifestares que si no cancelan la matrícula en la secretaría de Tránsito el impuesto se sigue causando el primero de enero de cada año; por lo tanto, está activa esa deuda y el departamento está haciendo uso de su proceso de cobro para recaudar esos dineros”, señaló la funcionaria.

“En su gran mayoría, sobre esas vigencias viejas, los contribuyentes vienen a decir, ya vendí el carro hace muchos años, o ese carro se me lo robaron, o mi carro no está en uso, son muchas dificultades las que presentan, pero eso no los exime de pagar el impuesto”, dijo la gerente de Rentas.



De los 9.000 embargos iniciales, la mayoría de los contribuyentes se han acercado a solucionar su situación. En enero se recibieron 1.500 pagos.