Se acerca la Pacific Leather

10 de mayo 2018 , 06:30 a.m.

En el país se consumen 110 millones de pares de calzado al año, 30 millones de pares ingresan al país de forma legal y 20 millones son de contrabando.

De la producción nacional, el Valle aporta entre el 10 y 12 por ciento de esos zapatos; es el segundo exportador a nivel nacional y tres de sus empresas están entre las 10 primeras del país.



Por lo que significa este sector para la economía regional, se organiza la Pacific Leather, que llegará a su versión número 13. Lo que se busca es pasar de 40 a 90 expositores de todo el país y contar con un espacio mucho más grande, esta vez la feria se organizará en el Centro Alférez Real en un área de 2.300 metros cuadrados y no solo se mostrará el producto terminado con las tendencias otoño-invierno, sino todos los insumos.



La feria se realizará del 20 al 22 de junio.



Según el director del Centro de Desarrollo del Calzado y el Cuero, Gustavo Vivas, en la Cámara de Comercio están registradas 264 empresas de calzado, 200 son micros, 62 pymes y solo dos grandes: Plasticaucho y la de Calzado Rómulo.



“El precio del dólar ha ayudado a frenar el contrabando, al menos hasta diciembre pasado. Pero si baja, presionará la importación de calzado. Ahora el contrabando abierto se da por la frontera, ya no por los puertos; por Ecuador es frágil, al igual que por el golfo de Urabá”, señaló Vivas.



Para el presidente de Univac, Humberto Romero, todo el esfuerzo por capacitarse y por innovar de los empresarios de calzado del Valle queda reflejado en la Pacific Leather que llegará con el eslogan ‘El Valle propone’.



El subsecretario de Desarrollo Económico de Cali, Julian Alzate, destacó como el sector del calzado genera 30.000 empleos en el país y mueve cinco billones de pesos.



“Pero no solo por eso hay que apoyarlo, es importante la articulación del sector público-empresariado-usuarios para generar el flujo de la oferta y la demanda. Este esfuerzo es una apuesta de la Alcaldía por el comercio y la generación de valor agregado en sectores productivos, El llamado es a innovar y a crecer. En esta Secretaría ya tienen un doliente”, les dijo el funcionario a los industriales del calzado durante el lanzamiento de la Pacific Leather.

Brasil presente

El diseñador brasileño Marnei Carminatti, especializado en el Politécnico de Milán, en Italia, es uno de lo que ha asesorado a los industriales del calzado de la región. Propone que América Latina se una para enfrentar con calidad, no con precio, la competencia china.



Desde Brasil se proponen bordados, estampados y mucho color para calzado y accesorios.



“El colombiano es conservador, clásico, aunque las mujeres no tanto. Cali es parecido a Brasil, tenemos la alegría, nos gusta la textura y la altura de los tacones”, comentó Carminatti.



Lo que llega para este fin de año son materiales brillantes tanto para el día como para la noche y mucho color.



“Hay que brillar todo el día”, dice el diseñador brasileño.



Estas tendencias de la moda e innovaciones de Brasil se da a través del programa Al Invest 5.0 de la Unión Europea, coordinado por Cainco de Bolivia y realizado por Assintecal de Brasil y Acicam de Colombia. Lo que busca es presentar a la industria colombiana los avances y novedades en insumos para el sector.