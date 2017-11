Se abre paso proyecto para la conservación de áreas protegidas

17 de noviembre 2017 , 06:00 a.m.

En la Asamblea se dio el primer visto bueno al proyecto por medio del cual se adopta el Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle del Cauca (SIDAP). Lo que se busca es recuperarlas, fortalecerlas y conservar la biodiversidad en el territorio. Según el Plan de Gestión Ambiental del departamento (PGAR), al 2036, un 23 por ciento de la región presentará conflicto alto de uso del suelo, en especial en las zonas de ladera.

El proyecto fue presentado por los diputados Diana Patricia Moreno (liberal) y Juan Carlos Rengifo (U). Ayer se cumplió la jornada de participación ciudadana.



“El SIDAP Valle congrega la sociedad que está trabajando por la conservación de las áreas estratégicas para el desarrollo del Valle, la cual requiere del apoyo del Estado”, dijo Ana Elvira Arana, miembro de la SIDAP.



Las áreas protegidas que conforman el SIDAP ocupan, por el momento, el 30 por ciento del territorio continental vallecaucano.



El área de sistemas de parques nacionales ocupa 281.172 hectáreas; las áreas protegidas de las comunidades negras, 39.975; las áreas de conservación indígenas, 2.485; las áreas protegidas municipales, 65.152 y las reservas de la sociedad civil, 8.305.



“Tiene gran importancia en la determinación de la administración, coordinación y contribución de las áreas protegidas con el fin de conservar los bienes y servicios ecosistémicos que provee el PNN”, señaló Carolina Ramírez, de Parques Nacional Naturales de Colombia.



A mitad del siglo pasado se constituyeron en el Valle las primeras áreas protegidas, de carácter nacional. Llas áreas que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) se extienden a lo largo de 234.880 hectáreas.



En las décadas del 70 y el 80 la CVC recibió la delegación para administrar las áreas nacionales, al tiempo que declaró nuevas áreas regionales. Las áreas protegidas regionales que no forman parte de SINAP ocupan hoy 977 hectáreas en el Valle.



“Para el SIDAP Valle ha sido fundamental el reconocimiento de que no toda estrategia de conservación es un área protegida o, en otras palabras, las áreas protegidas son una de las estrategias de conservación que tiene limitaciones”, se advirtió en la presentación del proyecto.



La declaratoria y manejo de áreas protegidas implica una estrategia de conservación in situ.



De acuerdo con la exposición de motivos, en el Valle se encuentran registradas1.491 especies, 818 corresponden a aves; 210 a mamíferos; 165 a peces; 163 a anfibios y 135 a reptiles. De estas especies, 308 están amenazadas, la mayoría son aves, según el Grupo de Biodiversidad de la CVC.



El departamento cuenta además, con 35 ecosistemas. De acuerdo con la meta AICHI de Nagoya (Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas), al 2020, al menos el 17 por ciento de los ecosistemas terrestres deben estar representados y protegidos en los sistemas de áreas protegidas. En el caso del Valle esa meta se ha logrado en un 43 por ciento de los ecosistemas del Valle.