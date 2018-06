Sanción a familia por llamadas inoficiosas al 123 en Cali

Las autoridades se quejan de la cantidad de llamadas a la línea de atención pública que resultan ser bromas o engaños sobre supuestas emergencias, soltar una carcajada o para pedir hasta canciones. Cada día se reportan más de 4.000.

Al teléfono 123 fue reportada la llamada de una menor de edad no precisaba ningún servicio. No sería la primera vez que la niña, de 7 años u otra persona del domicilio se comunicaba con la línea para las emergencias de la ciudad.



El subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Fabián Ospina, dijo que ante lo reiterativo de las llamadas desde esa residencia se ubicó a la propietaria en el centro de la ciudad y se le dieron a conocer grabaciones de las comunicaciones.



De acuerdo con el oficial, la ciudadana aceptó que no habría tenido control sobre esas llamadas. Se trata de la primera sanción a partir del artículo 35, numeral 7 del Código Nacional de Policía.

En #CaliCo fue sancionada la primera persona a nivel nacional por utilizar inadecuadamente la línea única de emergencia 1⃣2⃣3⃣. Su sobrina realizaba llamadas inoficiosas al 123 y sus bromas le podrían costar $833.325 - multa tipo 4 #CódigodePolicíaYConvivencia #CNPC. pic.twitter.com/UDz1ExpUD9 — BG. Hugo Casas (@PoliciaCali) 7 de junio de 2018

En ese articulado se habla de 'Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades' y se refiere a "Utilizar inadecuadamente el sistema de número único de seguridad y emergencia".



Angélica López, quien se vio sancionada, les recomendó a padres y adultos estar pendientes del uso adecuado de los teléfonos o celulares, y que los menores entiendan que no se debe acudir a bromas "para que no les toque una sanción como me tocó a mi".