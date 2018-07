Sacerdote publica mensaje a senador Uribe por muerte de líderes

09 de julio 2018 , 05:00 a.m.

Arango, quien precisó que actúa a nombre propio y que su obispo no es el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesís Monsalve, ha cuestionado antes al expresidente de la República y a otros dirigentes del país.

A través de un video, el sacerdote Ramiro Arango remitió el mensaje a,l senador Álvaro Uribe y al presidente electo, Iván Duque.



"Vivo en Cali, pero soy de un pueblo del norte del Valle, llamado Roldanillo para que me identifiquen. Les envío este mensaje a ustedes dos. El uno que ha dirigido la política de la extrema derecha de este país, con unas presuntas oscuridades bien grandes que han costado la vida de muchísimos hermanos colombianos. Usted ha intensificado con su acérrimo odio la crisis de la paz que en este momentos se vive"-



Escobar puntualiza que "no soy un cura romano" y hace referencia al exministro Fernando Londoño al que le dice que vaya a "atacar al arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve. No es mi obispo ni actuó por órdenes de mis obispos, actúo a conciencia".

Arango es sacerdote de la Iglesia Apostólica Guadalupana, que se diferencia de la Romana en que el celibato es opcional. En el mensaje le critica al senador Uribe que en su gobierno se presentaron los llamados falsos positivos.



El sacerdote le dice al expresidente y líder del Centro Democrático: "Señor Álvaro Uribe, le ruego en nombre de Dios, de ese Dios del que se ufana y profana con su boca, en nombre del Dios de los ejércitos, de los pueblos excluidos..A usted lo insto en el nombre de Dios, ante el que un día deberá presentarse en el Tribunal de Cristo, Jesús tendrá que demorarse en el juicio que le va a hacer a un ser tan malévolo. Le insto a que se arrepienta y el mejor gesto que puede tener es parar el asesinato de líderes sociales, indígenas, afrodescendientes y defensores de derechos humanos".

Me parte el corazón ver a este valiente padre, Ramiro Arango, aceptando que Uribe lo va a mandar a matar por pedirle que deje de asesinar a los líderes sociales. Qué país putrefacto el nuestro, que dolor tan grande. Por favor protejan a este hombre! https://t.co/oJSAS4oVOZ — María Antonia García De La Torre, Ph.D. (@Caidadelatorre) 8 de julio de 2018

El sacerdote dice que no tiene miedo y señala: "Aquí estoy de frente. Esta voz que le estoy dirigiendo lo va a seguir el resto de su vida".,



La publicación desató un cruce de mensajes en redes sociales.