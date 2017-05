Rutas P52D y P47C con desvíos por obras en la Avenida Cuidad de Cali

En un comunicado, Metrocali informó que las turas del MÍO P52D y la P47C presentarán desvíos a partir de este lunes 15 de mayo



La decisión se toma debido al cierre en la Avenida Ciudad de Cali por la prolongación de las carreras 49C y 50.

Las obras que estarán a cargo del Consorcio de Desarrollo Vial no precisan hasta cuando durarán los desvíos. Según Metrocali los desvíos son los siguientes:

Ruta P52D Ciudad Córdoba – Centro – Terminal de Transportes

Debido al cierre, la ruta dejará de atender las paradas ubicadas sobre la Avenida Ciudad de Cali entre las carreras 46 y 50, y en la carrera 50 entre la Avenida Ciudad de Cali y la calle 48.



El nuevo recorrido cuando el bus viene del Centro comprende la Carrera 46, calle 46, carrera 42B, Avenida Ciudad de Cali y carrera 46 para luego tomar la Calle 48 hacia el sur, haciendo el retorno que existe en la calle 48, previo a la carrera 50, donde continuará con su recorrido habitual hacia el Centro.



Debido a este recorrido, la ruta P52D pasará a atender una parada sobre la carrera 46 entre las calles 52 y 51A en sentido oriente–occidente, y tres paradas ubicadas sobre la nueva calzada de la Calle 48 entre la Carreras 46 y 50, que construyó recientemente Metrocali S.A.

Ruta P47C Andrés Sanín – Nuevo Latir - Capri

Debido a las obras en la Avenida Ciudad de Cali, la ruta desviará su recorrido en ambos sentidos por la Calle 48 haciendo retorno antes de llegar a la carrera 50. El tiempo de recorrido de la ruta se reducirá aproximadamente en 4 minutos por sentido.



Con este desvío la ruta P47C dejará de atender las paradas ubicadas sobre la Carrera 46 entre la calle 48 y la Avenida Ciudad de Cali, Avenida Ciudad de Cali entre las carreras 46 y 50, y en la Carrera 50 entre la Avenida Ciudad de Cali y la calle 48. Con este nuevo recorrido la ruta P47C pasará a atender tres paradas ubicadas sobre la nueva calzada de la calle 48.

Para los usuarios de Ciudad Córdoba y Llano Verde

Para evitar que los desvíos de las P52D y P47C que atienden los sectores de Ciudad Córdoba y Llano Verde, afecten a cerca de 1.200 usuarios que diariamente hacen uso de estas rutas en las paradas de la Avenida Ciudad de Cali y la carrera 50, que dejarán de ser atendidas por las rutas P52D y P47C, Metro Cali adoptará como plan de contingencia, durante la ejecución de las obras, la implementación de una ruta alimentadora que acerque a los usuarios desde los barrios adyacentes a algunas de las paradas que quedarán atendiendo las rutas P52D y P47C, así como algunas de las paradas que atienden las rutas P12A y P14A.

Desvío Avenida Ciudad de Cali

La ruta alimentadora permitirá atender los barrios Ciudad Córdoba, Morichal y Llano verde, iniciando su recorrido en la parada ubicada en la calzada sur-norte de la calle 48, entre las carreras 49F y 49E. Luego continuará al Norte por la calle 48 - carrera 42B, calle 56C, carrera 46, calle 57, Carrera 47, calle 56F, carrera 49D, calle 55 A, carrera 48D, Avenida Ciudad de Cali, carrera 42B y la Calle 48 hacia el Sur, haciendo el retorno que está previo a la Carrera 50, hasta llegar nuevamente a la parada inicial donde termina su recorrido.



Esta ruta tiene una longitud de 7 kilómetros y contará con dos vehículos en las horas pico con despachos cada 15 minutos y un vehículo en las horas no pico cada 30 minutos. La ruta operará de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingos y festivos de 6:00 a.m. a 10:00 .p.m.



El acceso a esta ruta será por la puerta de adelante e inicialmente no tendrá costo para el usuario. El cobro se realizará al momento de acceder a las rutas pretroncales con las cuales el usuario se puede integrar, por lo que éste deberá disponer de su tarjeta inteligente MÍO recargada.



