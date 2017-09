El viaje de Rubén en triciclo para ver al Papa en Bogotá

05 de septiembre 2017 , 08:40 a.m.

Aferrado al triciclo, con el que entrega mercados en Florida, sur del Valle, Rubén Darío Narváez sube el Alto de La Línea con una misión: llegar a Bogotá y recibir la bendición del papa Francisco para él y su pueblo.

Este vallecaucano, de 35 años, salió el pasado jueves a las 5:00 de la tarde desde el parque principal de Florida, sólo con el beso de su tía Nelfy, algunos enseres que le dio la comunidad y la oración del párroco local.



Todo comenzó hace dos semanas cuando Rubén Darío, motivado por la fe, le dijo a su pareja que viajaría a ver al Papa e inició su peregrinaje pidiendo ayudas, que algunos no le dieron porque lo tildaron de loco.

Él y su triciclo han viajado varios kilómetros juntos Foto: Tomada de su facebook

Luego se acercó a la emisora local (Pluss Radio 96.0), donde su director, Pedro Nolasco Prado, le expresó su apoyo.



“Le dije a mi equipo de trabajo que no importaba si solamente llegaba a Tuluá, el valor que tenía en su voz y la fe eran lo más importante”, dice Nolasco.



Fue así como Rubén, más conocido en el pueblo como ‘banana’ porque desde niño es amante a las golosinas, comenzó a tomar fuerzas para su viaje.



“Su primer triciclo era alquilado, luego ahorró de lo que ganaba cargando bultos en la galería para tener uno propio, el cual se ha convertido en su compañero de batallas”, cuenta Nelfy Lenis, su tía. Ese jueves, solo unas personas lo siguieron hasta Palmira, después su viaje siguió solo.

La bandera de Florida es uno de sus mejores amuletos para llegar con bien a Bogotá Foto: Tomada de su facebook

“A través de mensajes de whatsapp nos cuenta cómo le va. Dice que ha dormido en el triciclo bajo lluvia, hay veces de solo panes con gaseosa, aunque no han faltado el campesino que lo recibe y le da de posada. Todo un ejemplo”, dice su tía.



La lucha ha sido sinónimo de vida de Rubén. A los 23 años murió su madre, que padecía de epilepsia y hace cinco años su padre, un cortero de caña, también la acompaña desde el cielo; desde entonces ‘Niño’ su perrito, fue su compañía, pero el 10 de agosto el canino también murió.



“Cuando era niño le gustaba disfrazarse para hacer reír a sus papás, hacía todo tipo de chistes cuando ellos estaban enfermos y no terminó el bachillerato por ayudarlos”, dice su tía.

En el camino ha ido haciendo amigos Foto: Tomada de su facebook

Son 473 kilómetros de viaje, donde no han faltado las lágrimas recordando su familia, pero toma fuerzas aferrando a la bandera de Florida con la que sube fotos a las redes sociales mostrando su hazaña.



“Les pido a mis padres, en el cielo, que me den la fuerza para cumplirle a Florida y a mi Valle del Cauca, lo hago por ellos”, dice Rubén.



A través de las redes sociales no han parado las voces de apoyo. Humoristas como Carlos ‘el mono’ Sánchez y Leonardo ‘el gordo’ Vargas, lo han alentado.

Rubén ha dormido en la carretera sobre su triciclo. Foto: Tomada de su facebook

En la tarde de este lunes ‘banana’ sintió miedo de no poder llegar a su destino. Su triciclo sufrió varias averías y sin dinero, este hincha fiel del América y menor de dos hermanos, recurrió a la solidaridad.

Desde la emisora del pueblo le seguían el minuto a minuto y sólo hasta las 4:00 pudo volver a pedalear.

El daño en su bicicleta causó susto. Espera llegar hoy a Bogotá Foto: Tomada de su facebook

“En Florida se convirtió en símbolo de lucha y honestidad. Cualquiera puede mandar una encomienda o un mercado y llega completo.Ahora, él, lleva nuestra fe y una petición importante: que el pueblo sea visto como un lugar de paz y progreso, además que lleguen empresas a dar más empleo”, dice Pedro Nolasco.



Se espera que hoy llegue a Ibagué y mañana, a la misma hora que llega el Papa, esté en Bogotá, con su bandera de Florida y su fiel triciclo compañero.



CALI