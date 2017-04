A la medallista Yuri Alvear le robaron su camioneta por unas horas

La judoca colombiana Yuri Alvear, medalla de plata en los Olímpicos de Río en la categoría de menos de 70 kilos, fue víctima del robo de su camioneta en la ciudad de Cali, la cual fue recuperada horas después por la Policía.



Alvear explicó a la agencia Efe que dejó el vehículo a las afueras del coliseo del Pueblo, en el suroeste de Cali, cuando llegó este jueves a su entrenamiento, pero que al salir ya no estaba. "No estaba mi camioneta y el señor que cuida los carros no supo dar razón alguna", aseguró la deportista, que fue bronce en Londres en 2012.

Alvear denunció de inmediato la situación a la Policía, que horas después logró recuperar la camioneta. El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Henry Jiménez, explicó que activaron un "Plan candado" y un "Plan parqueadero" para dar con el paradero del automotor.



Jiménez aseguró que han detectado el robo de carros que son llevados a estacionamientos "residenciales y, pasados dos días, los sacan de la ciudad". Tras recuperar su camioneta, Alvear aseguró que no le faltaba "ninguna pieza".



Esta semana, el exarquero uruguayo Alexis Viera, quien en 2015 fue herido con arma de fuego durante un robo en Cali, denunció que su esposa, Andrea Espel, fue víctima de un atraco el sábado pasado.



En agosto de 2015, Viera, quien era portero del Depor de la Segunda División colombiana, recibió dos impactos de bala durante un robo que le afectaron los dos lóbulos del pulmón izquierdo y la movilidad de las piernas. Actualmente el deportista camina con la ayuda de muletas y en febrero de 2016 inauguró una escuela de fútbol para niños en una de las zonas más humildes de Cali.



EFE