Roban bicicleta a viajero chino cuando dormía en parque de Cali

26 de julio 2017 , 02:16 a.m.

Colectivos piden apoyo para localizar la bicicleta que le fue robada por personas hasta ahora no identificadas. También le quitaron otras pertenencias.

Yu Yang se presentó ante la Unidad de Reacción Inmediata (Uri) de la Fiscalía. a poner en conocimiento el hurto de su bicicleta, con la que inició un recorrido por el mundo.



"Soy un ciclista que viene de China. Después de Asia y África, empecé a cruzar América. Hace dos días tomé el campamento en el parque de Cali, porque tenía un poco de fiebre así que no me había cuidado. Mi bicicleta y dos bolsas fueron robadas. Esta es la primera vez que se pierdo la moto en cuatro años de gira por el ciclo. Estoy muy deprimido", dice el hombre a través de su cuenta de red social..

Yang Yu dice que su bicicleta es parte de su vida. Pide que le ayuden a recuperarla en Cali. Foto: Archivo particular Yu Yang

De acuerdo con el relato de Yang, "encontré un palo de bambú frente de una tienda de bicicletas, en la carrera 8 y calle 20. Estoy seguro de que el palo era parte de mi bicicleta. El Maestro de la tienda me dijo que vio a un hombre montar en bicicleta al centro de la ciudad a las 14:00. Pero después de dos horas, le pregunté de nuevo, no lo admitió".



La Policía informó que está conociendo el caso para apoya la búsqueda de la cicla.



En un mensaje, el viajero dice "no sé cómo vivir sin mi bicicleta. Quiero encontrarlo de nuevo. Por favor, ayuda".

Yang Yu, un chino que recorre el mundo en bicicleta, dice que este bambú es parte de su equipo y lo encontró en una calle de Cali. Foto: Archivo particular Yu Yang

Es una máquina Feature Silver Marco de aleación de titanio, con el impreso Sava, sin asiento de nariz, frontal negro y anillo trasero blanco. "Si ves la misma moto, por favor llama a la policía y envía un mensaje a mí. Creo en tratar de crear milagros", dice Yang.



Por redes sociales, colectivos y ciudadanos ya la están ofreciendo ayuda y solidaridad para rescatar o reponer la bicicleta.



