Casas en el aire y grietas generan temor en el Valle del Cauca

Las alertas por riesgos siguen sonando en las laderas de Cali, mientras que un barrio de Caicedonia amaneció con una larga grieta, y un poblado rural de Dagua se quedó sin bocatoma.



Los tres forman parte de los cuadros del invierno en el Valle del Cauca, donde este clima iría hasta junio.

La Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) informó que se han presentado incrementos en las precipitaciones en las cuencas del Dagua, Alto Cauca, Cali, Guadalajara, Yumbo, Amaime y Tuluá.



El pasado viernes, los Bomberos Voluntarios de Cali identificaron grietas en el sector La Panelera. Rubiana Gómez pensaba mudarse la próxima semana a la casa que con un préstamo había construido, pero el sitio quedó prácticamente en el aire. “Vienen los bomberos y me dicen que no podemos vivir aquí, no sé qué hacer. Que me ayuden a construir el muro o a ubicarme en un lugar”.



Carlos Albeiro Gómez, jefe de emergencias de Bomberos de Siloé, explica que la montaña se ha socavado y hay paredes y techos agrietados, “lo que se agrava con la humedad”.



Para llegar a ese punto dentro de la populosa Siloé hay que caminar escaleras o puentes sobre cañadas, y andar entre montañas y árboles a punto de venirse al piso.



“Hemos vivido acá y vemos que ahora el riesgo es mayor. Las grietas están por toda la casa, el piso está quebrado y se desnivela cada día más”, dice Adriana Otálvaro, quien vive con un adulto mayor.



En una inspección, Gestión del Riesgo de la Alcaldía determinará si deben o no desalojar sus casas.



En el alto Aguacatal, esta semana se recomendó evacuar cuatro casas por una grieta en la ladera.



En el barrio Lleras de Caicedonia, los residentes sintieron un movimiento en el piso. Cuando se asomaron a sus puertas vieron una grieta de más de 30 metros, en la calle 17 bis.



Según CVC, un 80 por ciento de la banca de la vía vehicular se desestabilizó, y la red de alcantarillado colapsó, dejando a cinco familias en peligro.



Gregorio Mondragón, ingeniero civil de la CVC, dijo que “no se trata de un movimiento en masa, ya que el terreno inferior no se ha movido, se observa que se desprendió y dejó un talud de dos metros de alto”.



Además, la comunidad del corregimiento de San Bernardo, en Dagua, reportó que un deslizamiento en la vereda San Luis destruyó la bocatoma del acueducto. También resultaron afectadas dos áreas usadas para explotación agrícola.



Edward Andrés Rivera, técnico operativo de la CVC regional Pacífico Este, dijo que “parte del sedimento sigue sobre el cauce del río Dagua, lo que podría ocasionar represamiento de riesgo para comunidades como Benhur, Tocotá, Bahondo, El Carmen, sector la Virginia y cabecera local”.



Andrea Sarria

Para EL TIEMPO