Richie y Bobby siguen encantando a Cali con su ‘sonido bestial’

Las luces se apagan y la expectativa sube. Han pasado varios minutos de espera y la ansiedad se apodera de quienes quieren ver en el escenario a Richie Ray y Bobby Cruz.

De repente, suena un ¡tap, tap, tap, tap!, proveniente del pie de Richie, que da la señal para que la orquesta se encienda a cientos de revoluciones y el ‘sonido bestial’ se confunde entre gritos y aplausos, durante la Feria de Cali.



Esa emoción se conserva en los caleños como si fuera la primera vez, cuando el jueves 26 de diciembre de 1968, sonaron en la Caseta Panamericana, un escenario apto para 7.000 personas que entró en júbilo y sobrecupo con casi 10.000 pares de pies que no dejaban de bailar.

Richie Ray, en cada presentación, afina sus dedos y deja salir sus mejores melodías con el piano. Todo un maestro. Foto: Mario Baos / El Tiempo

“Nos sorprendimos mucho. Aquí las personas tenían un estilo de baile como ‘brincado’ y aceleraban los long plays (discos LP), de 33 a 45 revoluciones”, cuenta Bobby.



Ese día, en el marco de la versión número 11 de la feria anual caleña, la rumba cambió para siempre, pues la salsa, ritmo que se bailaba en las clases populares, comenzó a ganar terreno en los escenarios de música tropical.



Richie cuenta que “hay textos, como los de Andrés Caicedo, que citan el cambio cultural en la ciudad. No sabíamos que estábamos haciendo historia, pero el cariño de Cali siempre ha estado desde el primer día”.

La voz seria y afinada de Bobby Cruz es una de las más admiradas en el género. Foto: Mario Baos / El Tiempo

Hoy, 49 años después, Richie a sus 72, y Bobby, a sus 80, siguen llenando escenarios que no se dejan de erizar al escuchar la voz seria y afinada de Cruz fusionando con los dedos veloces de Ray, quien más de una vez ha roto pianos.



“Cuando estoy en el show busco la mejor melodía y cuando no la encuentro aprieto más duro las teclas, una vez, después de tanto apretar, se me partió la base y terminé con el piano en los pies”, cuenta.



Se lucieron en el Superconcierto del Estadio Pascual Guerrero, pero el pasado 26 tuvieron una de las más simbólicas funciones en la ‘capital mundial de la salsa’. Fue en el Teatro Calima, sobre la reconocida Avenida Sexta, en el norte de Cali, que abrió sus puertas después de 20 años de cierre.



Su espectáculo fusionó nuevos ritmos e incluso invitaron a William Angulo y a Begner Vásquez, vocalistas del grupo Herencia de Timbiquí, a cantar varios de sus éxitos.

Los 'Xionas' no perdieron la oportunidad de tomarse fotos con las leyendas de la salsa. Foto: Mario Baos

Al finalizar el show la bandar marcial de la ‘Brigada 145 Los Xionas’, hicieron sonar platillos y tambores junto a bailarines de Delirio.



“Cada espectáculo es único y en Cali se vive a cada rato esa misma sencación”, concluyó Bobby.



CALI