Revisan qué casas patrimoniales en Cali son ‘cascarones’ 

21 de julio 2017 , 09:00 a.m.

En la Subsecretaría de Patrimonio, de la Secretaría de Cultura de Cali, están como ‘sabuesos’ para determinar en qué casas del barrio San Antonio, así como del Centro Histórico de Cali, y de los barrios San Cayetano y Santa Rosa, consideradas de arquitectura patrimonial, son simples ‘cascarones’ para parqueaderos privados y otros cambios.

En algunos, de los casos, para establecimientos comerciales. Ese radio de acción comprende el área de la Avenida Colombia, la colina de San Antonio y sus alrededores, además de la carrera 10 entre calles quinta y 13, del centro caleño.



Mientras tanto, la Asociación de Vecinos de San Antonio, que se conformó hace un año con unos 500 moradores raizales de este tradicional barrio, uno de los más antiguos de la capital vallecaucana, informó que sus integrantes avanzan en verificar el estado de las 27 manzanas de este sector y sus transformaciones.



Dos de sus miembros, Martha Lucía Scasidi y Jorge Hernán Gamboa, dijeron que esta asociación se creó porque estos vecinos no se sienten representados por la actual Junta de Acción Comunal, elegida el año pasado. Desde entonces, las diferencias entre la JAC y la Asociación se han ido ahondando y mucho más desde que conocieron que la Junta tiene una propuesta sobre un parqueadero subterráneo, detrás de la iglesia San Antonio, patrimonio histórico.



La Junta argumenta que las calles de la colina se quedaron chicas frente al crecimiento del barrio, donde hay trancones para ingresar a los establecimientos de comerciantes que señalan que estos locales generan desarrollo al barrio y empleo.



Sin embargo, para la Asociación de Vecinos, “el barrio es de vocación residencial y así quedó contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”. Es así que los habitantes Scasidi y Gamboa recordaron la lucha y la preocupación que por más de 10 años mantuvieron en los análisis y discusiones con funcionarios de la Alcaldía cuando el POT se estaba ajustando para que entrara a estudio y aprobación en el Concejo, que se cumplió en el 2014.



“Hay una reglamentación y está el proyecto de la Unidad de Planificación Urbana (UPU) de la Manzana del Saber, de la cual, San Antonio es parte y fue aprobada en primer debate, en el Concejo. Pero estamos a la espera de que empiece el segundo debate y aún nada”, dijeron los vecinos Scasidi y Gamboa al indicar que están de acuerdo con lo estipulado en la UPU, como la ampliación de andenes.

El barrio San Antonio tiene vocación residencial, así lo estipula el POT.

No obstante, la Junta se defiende y ha expresado que su interés es el barrio, pero los vecinos de la Asociación reiteraron que San Antonio la vocación “no es gastronómica”. Inclusive, fuentes en Planeación de Cali están de acuerdo con estos vecinos en que San Antonio es residencial y que así quedó en el POT.



Así mismo, César Londoño, subdirector de Planificación del Territorio, en Planeación municipal, reiteró que la propuesta de la JAC no la conoce y que el tema de los parqueaderos, como los que se han planteado para facilitar el acceso al Parque del Acueducto, es parte del Plan Integral de Movilidad Urbana, apuesta que se presentará en este mes, en el Concejo caleño. A su vez, la Asociación de Vecinos señaló que el año pasado, la Alcaldía se habría comprometido a nuevas elecciones de JAC, pero en Participación Ciudadana dijeron que no hay proceso de impugnación.



