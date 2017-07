Cédula en mano, sin barras y en paz vuelve fútbol al estadio en Cali

La Comisión Local de Fútbol reiteró las medidas y la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana promoverá la convivencia.

Solo se abrirán las puertas de las tribunas Oriental y Occidental. Todos los asistentes deben presentar documento de identidad original al ingresar al estadio olímpico Pascual Guerrero.



Así lo notificó la Comisión Local de Fútbol que adoptó medidas ante los disturbios del 24 de pasado cuando hinchas del Deportivo Cali y América protagonizados disturbios



Las sanciones han recaído, según los hinchas rojos, en ese equipo que ha jugado tres fechas con estadio sin público.



Para el partido de este sábado, a las 7:45 de la noche, los periodistas y técnicos de radio podrán ingresar a las 2:00 p.m. y para el público en general las puertas se abrirán a las 4:45 p.m.



Entre las disposiciones especiales está la prohibición del ingreso a las barras populares visitantes de esta y otras ciudades al estadio Pascual Guerrero.



·No se permitirá ningún tipo de caravana de buses o vehículos particulares de la barra visitante. Solo se abrirán las tribunas occidental y oriental.



No se recomienda la asistencia de mujeres en estado de embarazo. Ni se permitirá el ingreso de menores de 5 años en la tribuna occidental y oriental.



Tampoco se permite el ingreso de video cámaras diferentes a las autorizadas por Dimayor.



Los padres de los menores de edad que invadan la zona de gramilla, serán citados a audiencias y multados, según el Ley 1453 del 2011 y Ley 1445 de 2011.



Los aficionados mayores de edad que ingresen a la zona de gramilla, serán remitidos ante la inspección de Policía de turno y multados por infringir la Ley 1453 del 2011 y Ley 1445 de 2011.



No se permite el ingreso de armas de fuego ni armas blancas. Tampoco de cuchillos, navajas, por parte de los vendedores. Solo la persona encargada de alimentos ingresará los elementos requeridos para tal fin y se hará responsable.



No se permite el ingreso de gafas oscuras, pañoletas, maletines, canguros, encendedores, tapabocas y cigarrillos. Ni de personas con dobles prendas, se entiende por doble prenda cuando la persona tiene doble camiseta, doble pantalón.



No se permite el ingreso de sustancias alucinógenas según la Ley 1453 del 2011 y la Ley 1445 de 2011. No se permite el ingreso, consumo y venta de bebidas alcohólicas, estas serán retenidas y puestas a disposición de la Inspección de Policía competente.



Con estas medidas, la comisión local de fútbol busca garantizar la seguridad de los asistentes a esta fiesta del fútbol.