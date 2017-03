Restricción en vía al mar por tres meses

21 de marzo 2017 , 06:13 a.m.

Durante hoy y mañana en La Balastrera, en la vía Buga-Buenaventura, solo habrá paso entre las 6:00 a.m. y las 12:00 del día porque en la tarde se retirará el material rocoso que está sobre la vía.



La restricción en horas de la tarde se debe a que movilizarán del derrumbe cerca de 12.000 metros cúbicos de material.



Lo que se busca es poder abrir, a partir del próximo jueves, los dos carriles de la vía entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. Por ahora no existirá paso nocturno, por seguridad.

Desde el pasado jueves, después de permanecer ochos días cerrada, se dio paso a un carril.

Como se ha observado menos actividad de la montaña en las horas de la mañana, la actividad de retiro de material se hará de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. FACEBOOK

Este lunes festivo, a las 5:00 p.m., finalizó el proceso de retiro de los camiones que se encontraban en la vía, sin que se encontrara, según Quintero, represamiento en ninguno de los dos lados, ni de ingreso ni de salida de Buenaventura.



Al mismo tiempo se trabajara en la estabilización del talud. El proceso de subir la maquinaria a la montaña finalizará el 29 de marzo, cuando se comenzará a descargar el material que se encuentra en la corona. Empezarán por el más suelto, el que hoy genera peligro.



A partir de entonces se hace necesario tener una restricción vial.



Domingo y lunes, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. los tractocamiones no podrán circular, pero habrá paso nocturno.



El martes, miércoles, jueves y viernes la restricción irá de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., también habrá paso nocturno.



El sábado el paso será diurno y nocturno.



“Se estima que la restricción dure tres meses y la cantidad de material a movilizar sea de 300.000 metros cúbicos”, señaló el gerente de la vía, Wilder Quintero.



En forma simultánea y en forma paralela se desarrollará la construcción de los dos viaductos que hacen parte de la solución de fondo para evitar los constantes deslizamientos en este punto de la vía.



