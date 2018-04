Malestar por escombros en Cali y por renuncia en Unidad de Servicios

Habitantes del barrio Mariano Ramos insisten en que están cansados de enviar numerosos derechos de petición a la Alcaldía de Cali para encontrar una solución a la montaña de escombros que ha venido creciendo en la carrera 50 con avenida Simón Bolívar y que hace más de 10 años se planteó como una estación de transferencia transitoria, mientras la Administración se decide por uno de los sitios para disposición final y para estaciones como lo señala el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aprobado en el 2014.

Es por eso que para este jueves, moradores y líderes de este barrio en el suroriente de la capital vallecaucana anunciaron una movilización. Margarita Vásquez dijo que no saben qué hacer. No solo se trata de escombros, también arrojan animales muertos y hasta han encontrado cadáveres humanos.



A esta situación se sumó la renuncia de Rubén Olarte Reyes, director de la Unidad Administradora Especial de Servicios Públicos del Municipio de Cali (UAESPM), este miércoles. No obstante, esta decisión no tomó por sorpresa al Concejo, donde algunos de los cabildantes señalaron que consideran había "tareas inconclusas que son de vital importancia para la ciudad en materia ambiental".



Además de los escombros, los concejales esperaban respuestas sobre el alumbrado público sobre si el municipio asume las riendas o si entregan el servicio a un concesionario.

De hecho, "así queda demostrado en el ejercicio de control político que adelantó el Concejo al funcionario dimitente, en varias oportunidades y en temas como el alumbrado público y la nueva contratación, planta de lixiviados sin contrato de operación y la estación de transferencia de escombros y la escombrera municipal, que son pendientes que impactan el aire y otros recursos naturales de la capital del Valle y a los cuales Olarte Reyes no dio solución", indicaron en el Concejo.



“La gran conclusión es que Olarte Reyes al no tener argumentos para los problemas de la ciudad en competencia al cargo que ostentaba, determinó renunciar como el camino más fácil”, coincidieron los concejales, al tiempo que pidieron que la administración municipal indique cuáles serían las soluciones para el alumbrado público, la contratación de operación de la planta de lixiviados y la definición de un lote para la disposición de escombros, además del traslado o cierre de la escombrera de la carrera 50.



El presidente del Concejo de Cali, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió que los temas que deja pendientes Rubén Olarte Reyes con su renuncia, comprometen el medio de ambiente de Cali y de paso las inversiones que tiene el Municipio en temas puntuales en la zona urbana y rural del Municipio.



El cierre de la escombrera de carrera 50 con autopista Simón Bolívar, es solo una tarea de urgencia, quedan pendiente la operación de la planta de lixiviados cuyos recursos aprobó el Concejo por vigencias futuras que se dejaron vencer.

"Reyes queda con una gran deuda en el campo de la gestión pública ambiental de Cali", recalcó Rodríguez.



El concejal Carlos Andrés Arias Rueda citante del debate, solicito aplazamiento del mismo, por falta de información por parte de los funcionarios citados, teniendo en cuenta que las respuestas no habían llegado de manera oportuna.



El concejal Juan Manuel Chicango Castillo indicó que siendo la estación de transferencia de escombros de la carrera 50 una amenaza ambiental y estructura para ciudad, debe el Concejo aplazar la discusión de control político, pero el gobierno tiene la responsabilidad de dar solución a un tema que no da espera dado el riesgo que corren los habitantes de la comuna 16 y los transeúntes de la Autopista Simón Bolívar.



El concejal Fernando Alberto Tamayo Ovalle manifestó que independiente que no esté el funcionario Rubén Olarte, Director de la Unidad Especial de Servicios Públicos de Cali, la administración es una sola. “El hecho que haya renunciado no es causal de que la administración se excuse, la ciudad está esperando este debate, espero que la persona encargada no venga a decir que no tengo idea el tema”, añadió.



El concejal Henry Peláez Cifuentes, manifestó que definitivamente el paso de Rubén Olarte como director de la Unidad Especial de Servicios Públicos de Cali, por esta gestión “fue nefasta”.



“Aquí se le hizo control político de sus funciones, ninguna aprobó en el tema de liquidación de Emsirva, él que tenía que tener control del aseo de la ciudad, la planta de lixiviados tampoco había hecho usos de las vigencias futuras, lo mismo con el alumbrado público, hoy teníamos el debate de la escombrera nos encontramos la noticia que renuncio”, precisó Peláez Cifuentes.



La concejal María Grace Figueroa Ruiz, solicitó volver a programar el debate a la estación de transferencia de escombros porque el cuestionario enviado no fue resuelto por el funcionario Olarte Reyes.



A su turno, el concejal Roberto Rodríguez Zamudio, indico que el ingeniero Olarte "se salió por la más fácil que era renunciar, pero eso no exime la responsabilidad con la ciudad, todo ha sido una mentira con el tema de lixiviados, la planta esta parada y Reyes dejó pasar las fechas de vigencias futuras. Asimismo, no dio solución al tema de la licitación del alumbrado público que seguramente se prorrogará por todo el año, ante la falta de gestión para sacar avante una nueva licitación". Dijo, además, que "el tema de escombros en dos ocasiones se comprometió a expedir un estatuto que iba ser implementado en febrero en el tema de escombros en Cali, aún no ha pasado nada. Hoy bajarse con la renuncia es lo más sencillo. Considero que si hay solución para el manejo de los escombros que generan los caleños, y el camino está demarcado en el POT”, afirmó Rodríguez Zamudio.



Para la concejal Patricia Molina Beltrán, “es lamentable que Rubén Olarte, Director de la Unidad Especial de Servicios Públicos de Cali haya preferido salir corriendo de enfrentar la problemática. Realmente aquí todo es un negocio. Desde que llego al gobierno local, el funcionario mostro el interés por el manejo de los escombros sectorizando a los operadores de aseo”.



El concejal Richard Rivera Campo lamentó que no se hubiera podido adelantar el debate, en busca de soluciones para la comunidad aledaña al lote donde funciona la estación de transferencia de residuos de la construcción. “La comunidad nos reclama intervención desde el Concejo y es lo que intentamos hacer, pero con salidas como las que toma el señor Olarte, es complicado”, dijo.



La concejal Audry María Toro consideró que desde la Dirección de Planeación y el Dagma como autoridad ambiental se deben tener soluciones y se debe continuar la planificación que permita eliminar esa zona urbana de disposición.



La concejal Clementina Vélez Gálvez, recordó que este tema lleva 18 años, y cuatro Alcaldes y aún la discusión es, el lote. “Este problema que afecta a los habitantes de la comuna 16 no lo estamos tocando hoy por primera vez en el Concejo”, resaltó la cabildante, quien puntualizó que una renuncia de un funcionario no puede paralizar la ejecución del presupuesto y los planes y programas del Plan de Desarrollo del actual gobierno municipal.



