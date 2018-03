Renovación de matrícula mercantil hasta el sábado en Cali

La Cámara de Comercio de Cali invita a todos los empresarios a que renueven su matrícula/inscripción, se pongan al día dentro del plazo establecido en la ley y eviten las consecuencias legales que acarrea el incumplimiento de esta obligación.

Este sábado 31 de marzo se vence el plazo para la renovación de la Matrícula Mercantil de las empresas. "Con este trámite estará cumpliendo con un requisito legal que le dará a su empresa todo el respaldo para la realización de negocios y otras transacciones comerciales", dice un comunicado de la Cámara de Comercio de Cali..



Se recuerda que "quienes deben renovar su registro son las personas naturales o jurídicas (sociedades, empresas unipersonales y empresas asociativas de trabajo) que ejerzan profesionalmente el comercio. Además, todos los establecimientos de comercio y las sucursales de sociedades de otros lugares del país".



Mientras que a las personas naturales, los establecimientos de comercio, sucursales y agencias que omitieron el deber de renovar la matrícula mercantil entre los años 2018 – 2014, se les cancelará su matrícula, sin que esto excluya su responsabilidad con terceros.



Las personas jurídicas que omitieron el deber de renovar la matrícula mercantil entre los años 2018 – 2014, quedarán disueltas y en estado de liquidación, sin que esto excluya su responsabilidad con terceros.

Para renovación está la sede principal: este sábados 31 de marzo, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. También Unicentro servirá este sábado, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Las oficinas del Obrero, Aguablanca, Yumbo y Jamundí no tendrán atención este sábado.



La Cámara destaca que renovar la Matrícula Mercantil protege el buen nombre comercial del negocio ante clientes, proveedores y socios, entre otros; otorga facilidad para acceder a créditos de la banca comercial y a los programas de apoyo del Gobierno Nacional.



Los empresarios que se acogieron a la Ley 1429 perderán los beneficios de la misma, si no renuevan su Matrícula.



Desde el 1 de enero de este año, el proceso de la renovación de la Matrícula Mercantil tuvo un cambio que lo hace más fácil y rápido. Ahora, el trámite se realiza a través del nuevo Registro Único Empresarial y Social RUES y sus anexos, que deberá ser diligenciado, firmado y presentado en la Cámara de Comercio de Cali.



Para tales efectos, la Superintendencia de Industria y Comercio aprobó que el RUES está integrado por todos los registros a cargo de las Cámaras de Comercio y contenga la información de los comerciantes, sociedades, establecimientos de comercio y organizaciones sin ánimo de lucro.



El nuevo formulario se utiliza para los siguientes trámites: Matricula Mercantil y renovación de personas naturales y jurídicas; Inscripción y renovación de entidades sin ánimo de lucro (Asociaciones, Fundaciones y Corporaciones); Inscripción, renovación y actualización del Registro Único de Proponentes. Inscripción y renovación de veedurías ciudadanas; » Inscripción y renovación de entidades de la economía solidaria (Cooperativas, Precooperativas, Fondos de Empleados, Asociaciones Mutuales y entidades auxiliares del cooperativismo).

Mayores informes en http://www.ccc.org.co