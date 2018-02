Nuevos reguladores de tránsito ya vigilan las vías del Valle

27 de febrero 2018 , 07:40 a.m.

La recién creada Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca espera que a finales de marzo o iniciando abril, la totalidad de sus agentes reguladores estén operando en los 21 municipios del departamento, que no cuentan con Secretaría de Tránsito.

Andrés Lañas, secretario de Movilidad del Valle del Cauca, explicó que, en el momento, tienen 55 reguladores y 2 supervisores de reguladores.



“Ya estamos operando en un trabajo que inició con los primeros reguladores, en el mes de diciembre, en 10 de los 21 municipios en donde tenemos jurisdicción”, dijo.



Aunque ya estarían en función la mitad del cuerpo de reguladores, desde la Secretaría de Movilidad se afirmó que estos no pueden poner multas a los ciudadanos, pues en el momento cumplen la función informativa y de sensibilización, sobre la existencia de esta nueva dependencia en los territorios.



Lañas agregó que los reguladores son “facilitadores y capacitadores en temas de tránsito y seguridad vial. Ellos no tienen autoridad para poner multas, están en los municipios para sensibilizar sobre la llegada de la Secretaría de Movilidad, en donde no hay Secretarías de Tránsito”.

Armando Escobar, veedor de Tránsito, destacó la creación de esta Secretaría, pero llamó a que su operatividad sea de “forma correcta (...), pues la figura de reguladores departamentales no existe”.



“Como prueba de ello, uno se puede remitir al artículo 4, inciso primero, de la Ley 1310 de 2009 (...) La figura de regulador no existe y para subsanar el error cometido con la irregular contratación, esta debe hacerse como agentes de tránsito departamentales, como lo indica la Ley”, anotó Escobar.



