Tonadas de jazz en el Valle del Cauca

El Ensamble de Jazz de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB) y el Quinteto de Jazz de la misma universidad se presentarán en Cali, Palmira y Buga hasta este viernes.

El género del jazz ha empezado desde hace varios años con la implementación de instrumentos tradicionales por grupos americanos. Uno de ellos es el Ensamble de Jazz, dirigido por Carlos Pino, el director del programa de este género musical en la universidad de Birmingham. Pino es egresado de esta institución y toca profesionalmente con el Quinteto de Jazz.



Esta no es la primera vez que el Ensamble de Jazz viene a la región. En el 2014

estuvieron en Bogotá, Cali, Palmira y Sevilla, las tres últimas ciudades en el Valle del Cauca.



El encuentro empezó el miércoles, deleitando al público con sus repertorios, llevándose la ovación completa.



"Las personas de aquí aprecian más lo que estamos haciendo con nuestro grupo musical, que en Estados Unidos", señala Steven Roberts, trompetista.



Estas bandas han realizado tours por fuera de Estados Unidos y el verano pasado finalizaron su tercer recorrido por Europa. Allí se presentaron en Austria, Italia, Alemania y Suiza.

EL quinteto de Jazz. Foto: Centro Cultural Colombo Americano

"Las personas latinas sienten y tienen un ritmo y finura diferente, con respecto a como nosotros manejamos los acordes en nuestra cultura. Esto es bueno, porque nos da a entender que el público colombiano aprecia lo que hacemos desde la perspectiva que tienen de la música Jazz", dice el director Pino.



Anota que desde el 2014 han disfrutado de todo lo que la cultura colombiana puede ofrecer y gracias a este acercamiento, los jóvenes han despertado interés por conocer más de la cultura del Jazz, la universidad y sus alrededores. En este centro pueden aprender más sobre este genero, que cada día esta acogiendo aceptación por el público juvenil.



La agenda de la Big Band en el Valle contempla clases maestras de saxofón, trompeta, batería, guitarra, un foro y conciertos en Cali, Palmira y Buga. Esta programación es presentada, gracias al trabajo mancomunado del Centro Cultural Colombo Americano, la Universidad del Valle, la Universidad Icesi y el apoyo de la secretarías de Cultura de Palmira y de Cultura de Buga.



El encuentro con los músicos es el cierre de la temporada cultural 2017 del Centro Cultural Colombo Americano, institución que funciona como puente con Estados Unidos y que ha tenido como objetivo, generar espacios de encuentro con el arte y la cultura, contribuir a la movilidad de artistas locales a nivel regional y nacional, y promover espacios de intercambio cultural, contribuyendo al desarrollo económico, social y educativo de la comunidad.​

Programación del Grupo de Jazz

MIÉRCOLES, 15 DE NOVIEMBRE

Masterclass con el baterista Michael Glaser, 9:30 a.m.

Masterclass con el guitarrista Carlos Pino, 11:00 a.m.

Auditorio Sidoc, Universidad ICESI.

Ensemble de Jazz y el Quinteto de Jazz de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB) en concierto, 5:30 P.M.

Auditorio Manuelita, Universidad ICESI



JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE

Masterclass sobre bandas de jazz arreglos e improvisación, 9:00 a.m.

Escuela de Música, Universidad del Valle sede Meléndez.

Ensemble de Jazz y el Quinteto de Jazz de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB) en concierto, 7:00 PM.

Centro Cultural Guillermo Barney Materón – Palmira, 7:00 p.m.



VIERNES 17 DE NOVIEMBRE

Masterclass de saxofón con Gary Wheat, 10:15 a.m.

Masterclass de trompeta con Steven Roberts. 10:15 a.m.

Escuela de Música, Universidad del Valle sede Meléndez.

Ensemble de Jazz, el Quinteto de Jazz de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB) y Ensamble de Jazz de la Universidad del Valle sede Buga en concierto, 7:30 PM. Teatro Municipal de Buga.



Entrada libre, cupos limitados.



