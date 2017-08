El Hospital Universitario del Valle sale de cuidados intensivos

Hace ocho años un equipo médico del Hospital Universitario del Valle (HUV) fue invitado a China para que dictara clases a 120 estudiantes de anestesiología, medicina interna y cirugía.



Y volvieron a llamarlos. Esta vez, el director médico de la Institución, el doctor Laureano Quintero, será el encargado de coordinar el equipo que impartirá las enseñanzas, y que está integrado por dos médicos filipinos y dos chinos. Y del Perú acaban de regresar otros dos galenos de este Hospital, quienes también fueron llamados a dictar clases.

“Son colombianos que van a dictar el curso, no a tomar el curso, son logros académicos que el país debe tomar en cuenta”, dice el doctor Quintero.



Y al HUV, escenario de los casos más complejos de trauma, de enfermedades pediátricas y de ortopedia, tampoco han dejado de llegar estudiantes extranjeros en busca de una pasantía. Por esta Institución 123 docentes transitan cada día con estudiantes pregrado, posgrado y residentes.



“Tenemos estudiantes de China, rotantes de posgrado; de España, Italia, Ecuador, quieren venir venezolanos a hacer las prácticas. Tenemos un neurocirujano que se formó en Cuba y me dice que allá, en los cinco años de carrera, es probable que nunca vean la herida en cráneo por arma de fuego, no tienen esa experiencia quirúrgica; aquí, un viernes, llegan tres casos, a la gente que se forma en este Hospital le toca el trauma mayor, no debería ser motivo de orgullo, pero las paradojas de la vida, lo más grave del Suroccidente llega aquí”, dice el gerente del HUV, Juan Carlos Corrales.



El HUV es un Hospital de guerra, siempre lo ha sido.



“Ciento por ciento, 530 pacientes diarios reflejan lo que le estoy diciendo”, agrega el gerente del HUV.



Otro distintivo del HUV es que cuenta con la única unidad de quemados del Suroccidente y la gran diferencia con otras instituciones del mismo nivel, es la academia.

Gerente del HUV, Juan Carlos Corrales Foto: Juan Pablo Rueda



“Aquí se hacen derivaciones a nivel cerebral que no se hacen en otro lado; hacemos trasplantes de tejidos que no se hacen en otras partes, pero la mayor fortaleza es el matrimonio académico con la Universidad del Valle”, recalca el gerente Corrales.



“El proyecto de trasplante se ha fortalecido y aspiramos, en poco tiempo, a hacer trasplante de córnea, de páncreas, por supuesto, con el apoyo incondicional de Univalle”, agrega.



“Las entidades privadas que hay en Cali, las más distinguidas, en su gran mayoría, surgieron a partir de personas egresadas de acá, ésta fue la cuna de muchos de esos escenarios. Y esta cuna no puede convertirse en algo relegado al pasado y al olvido, tiene que ser un escenario que siga formando, por muchos años, más gente y siga convirtiéndose en una estructura que se distinga por una administración también excelente; de nada sirve tanto alcance académico, sin una formación administrativa profunda y estructurada”, dice el médico Quintero.



Nadie creería que se habla de la misma Institución que, a finales del año pasado, estuvo a punto de liquidarse. Lea 'Agite, gritos y caida'

El HUV sale de cuidados intensivos Tras estar al borde de la liquidación, el HUV da sus primeros pasos y sale de la crisis. Tras estar al borde de la liquidación, el HUV da sus primeros pasos y sale de la crisis.

“Estuvimos ad portas, a dos meses y seis días, logramos que la Superintendencia de Salud nos aceptara la promoción de un acuerdo de reestructuración de pasivos el 25 de octubre, donde se acabe el 2016 sin eso, eran tres años en riesgo alto y esto estaba en liquidación. En este tiempo, gracias a Dios, hemos podido medio nivelar, pero faltan muchas cosas. El mayor logro ha sido evitar la liquidación del Hospital y, poco a poco, hemos aperturado la Unidad de Cuidado Intensivos, orto geriatría, las salas de observación de urgencias. Le puedo nombrar aspectos positivos, consciente de que falta mucho”, dice el gerente del HUV.



“La etapa más compleja que he vivido ha sido esta, hubo una época muy dura cuando casi toda la Red Hospitalaria paró labores y todo vino a parar a la Institución, fue en el 2001; pero ninguna de las épocas duras que tuvo el Hospital, porque ha sido crisis, tras crisis, tras crisis, fue tan extrema como la del año pasado, cuando estuvo al borde cierre y al borde de la liquidación o de la intervención”, dice el doctor Quintero.

Lo que quiero significar es que siempre el Hospital ha vivido en situación carencial, pero nunca, tan devastadora como para

cerrarlo FACEBOOK

TWITTER

En diciembre pasado no había insumos; Palmira, Cartago y Tuluá tuvieron que prestarle insumos, al igual que el San Juan de Dios, la Clínica Amiga y Cosmitet; tampoco había pacientes, apenas 216, cuando este Hospital llegó a tener 1.200 y muchos profesionales se habían ido por falta de pago. Y la captura del exdirector del HUV, Jaime Rubiano, y siete personas más por un presunto detrimento patrimonial que superaba los 20.000 millones de pesos, complicaron las cosas, nadie quería ir por el Hospital. Lea 'Lo mío es una persecución política'

“Hay un avance, pero aún persisten algunas falencias. Positivo, que hoy se encuentra al día en el pago de nómina; que a las agremiaciones ya les han pagado; que abrieron las unidades que tuvieron que cerrar por la crisis; hay que reconocer que se acabaron con las tercerizaciones que afectaron directamente al Hospital, como el caso de los medicamentos que los tenia Vallepharma donde sabíamos que el sobrecosto era más del 30 y 40 por ciento en algunos medicamentos. Pero hay cosas que revisar, Urgencias necesita reforzarse; tenemos una sala de partos contratada hace cuatro años en la que se han invertido más de 2.000 millones de pesos y aún no se entrega y tenemos la situación laboral de aquellas personas que han demandado la Ley 550”, señala la diputada Mariluz Zuluaga, quien lideró en la Asamblea los debates de control político por la crisis del Hospital.

Infraestructura del área de Urgencias del HUV que se intervendrá este año. Foto: Juan Pablo Rueda



“Hay mucho que hacer, sabemos que el gerente se encuentra maniatado por falta de recursos, pero falta también mucha agilidad por parte del área administrativa para tomar decisiones. Hemos propuesto intervenir el quirófano de partos, la sala de neurocirugía la desmantelaron por el afán de entregarla a un contratista y nunca se terminó la obra. Nosotros, como sindicato, estábamos trabajando para la acreditación y para hacerlo tenemos que tener, como mínimo, áreas habilitadas”, dice el vicepresidente de Sintrahospiclínicas HUV, Jorge Rodríguez.

Las prioridades

Hay necesidades urgentes en las áreas asistencial, administrativa y financiera.

Aún no consiguen el hemato oncólogo pediatra.

HUV, el Hospital más importante del Suroccidente colombiano. Foto: Reproducción



“Esa ha sido una falla en un año que llevamos de gestión, pero ya tenemos una negociación adelantada con una ONG extranjera, ya vinieron, pasaron revista y se fueron muy contentos con la infraestructura, en el momento que tengamos al especialista podremos atender nuevamente a los niños con cáncer”, dice el gerente del HUV.



Así mismo, se necesita un cirujano de tórax. De lunes a viernes los que pasan revista son docentes de Univalle, pero el fin de semana no se puede contar con ellos.

“Ya vinieron dos, nuevamente nos estamos volviendo atractivos tanto para personas jurídicas como para los profesionales”, dice el gerente del Hospital.



También requieren de un tomógrafo de 128 cortes, de un neuronavegador, un resonador y un acelerador lineal. Con estos equipos el HUV, en el área asistencial, estaría a la altura de un hospital la alta complejidad.



“Respecto a los dos primeros, ya llegamos a un acuerdo con la Universidad del Valle y estarán acá a través de un comodato; en el caso del resonador, el proyecto está en el Ministerio de Salud desde octubre y aspiramos a que antes de que termine este año tengamos la disponibilidad presupuestal por parte del Ministerio. Hoy tenemos un acelerador lineal, trabaja de 6:00 a.m. a 12:00 de la noche, pero el Cauca quiere que le atendamos los pacientes para radioterapia y para poder hacerlo necesitamos un nuevo acelerador lineal, la junta directiva ya autorizó hacer las gestiones para conseguirlo”. , señala Corrales.

Con esos cuatro equipos el Hospital estaría muy posicionado con respecto a las necesidades del suroccidente colombiano FACEBOOK

TWITTER

“Estamos ad puertas de llegar a un acuerdo con RTS para la unidad renal, ya tenemos oportunidad en el pago tanto para empleados como para proveedores, la oportunidad en el pago a proveedores está entre el 85 y 90 por ciento, cuando en diciembre nadie quería venderle ni un Dolex al HUV”, señala Corrales.



En el área administrativa se necesita consolidar un sistema de información fuerte que permita la toma de decisiones y en el área financiera la debilidad es la cartera, las EPS no pagan a tiempo, deben, en total, 80.000 millones de pesos. La más cumplida ha sido Emssanar, mientras los impases se han tenido con Colsalud y Asmet Salud.



Por los lados de CaliSalud, la liquidada EPS del municipio de Cali, el proceso está quieto. El año pasado le trasfirió 3.000 millones de pesos al Hospital, pero este año no ha dado un solo.



“El punto más álgido, por supuesto, es que aún no firmamos el acuerdo de acreedores de la Ley 550, estamos a la espera de que los fondos de pensiones concilien con nosotros, creíamos que íbamos a lograrlo el 27 de junio, pero Colpensiones todavía no concilia, aunque estamos en una buena tónica”, dice el gerente del HUV.

La Ley 550 está proyectada entre 10 y 11 años, tiempo en el cual el Hospital asume los compromisos de pago FACEBOOK

TWITTER

Las cifras

Durante este primer semestre del 2017 se pudo evidenciar un incremento progresivo en la facturación y producción de los servicios que presta el HUV.

Una de las metas, después de acogerse a la Ley 550 (Ley de Quiebras), era lograr 14.000 millones de pesos de producción y en junio se tenían 14.863 millones -Sí se pudo y sí se puede- recalca el gerente del Hospital.

Indicadores HUV Foto: Infografía CEET



El promedio de facturación en todo el semestre se situó en 13.493 millones de pesos, pero en mayo se facturaron 16.000 millones, cuando arrancó el año estaban en los 9.000.

Indicadores HUV al cierre del primer semestre del 2017 Foto: Infografía CEET



“Al producir 14.000 millones el Hospital se aleja del fantasma de la liquidación, pero falta mucho, todavía tenemos muchas goteras que tapar”, advierte el funcionario.

Todos los esfuerzos financieros apuntan hacia un Hospital de 400 camas de alta complejidad.



Antes de la Ley 100, la que empezó a regir en 1994, la que convirtió los hospitales en empresas sociales y puso a los médicos a hablar, por primera vez, de rentabilidad, el HUV llegó a tener 1.200 camas, porque no existía la Red Hospitalaria en el Valle y todos llegan al HUV.



Hoy tiene habilitadas 346 camas, más las camillas de urgencias, que permiten atender 530 pacientes. La meta, al 31 de diciembre del 2017, era llegar a las 400 camas habilitadas y solo alta complejidad, pero como al Hospital le fue tan bien en el primer semestre, ahora se le apunta a las 500 camas.



En diciembre pasado llegó a tener 216 camas y la facturación bajó hasta los 6.000 millones de pesos.



En funcionamiento

En funcionamiento se encuentra Traumatología y Ortopedia, Neurocirugía, Trauma de Tórax, Unidad de Quemados, Ginecología y Obstetricia; Medicina Interna que funciona en Urgencias y Pediatría que se abrió hace mes y medio.



También funciona el programa de orto geriatría (trasplante de cadera y rodilla para adultos mayores). Los pacientes se operan en 24 horas, antes debían esperar entre seis meses y un año, este programa solo lo tiene la Fundación Santa Fe en Bogotá y el HUV, son siete camas ubicadas en el piso quinto.



“Los residentes de trauma están felices porque están haciendo reemplazo de cadera. Esos son los servicios grandes, sumado al área de Imagenología y al área de Medicina Física y Rehabilitación. Acabamos de tener Univalle y el Hospital un reconocimiento internacional por una de las estudiantes que se ganó un premio”, dice el gerente del HUV. Lea Residente de Univalle

“Nos falta una unidad de cardiología propia, hoy está en lo que se llama miocardio que hace parte de las dos alianzas estratégicas que aún están con nosotros: Miocardio e Imágenes San José porque todavía no tenemos el resonador”, explica el funcionario, quien agrega que solo Hemato Oncología Pediátrica está cerrada.



De las 1.200 cirugías que estaban represada a raíz de la crisis, solo faltan 216. Hubo que habilitar dos quirófanos solo para estas cirugías que estaban pendientes.



“Podemos decir que el paciente estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos, entubado, hoy está todavía hospitalizado, pero ya no está en la UCI, sino en un piso donde puede caminar, comer; le puede dar un infarto, sí, pero estamos tratando de que no le dé”, dice el gerente del HUV.



“El camino se ha empezado a encontrar, poco a poco. El Hospital sigue haciendo intervenciones y cirugías, a todo nivel, de una significancia asombrosa; la capacidad de nuestros equipos de salud es enorme y aún hoy, aún después de tanta oscuridad, pudimos mantener un nivel técnico de mucha significancia y vamos a hacer muchas cosas aún mejores. Hay gente, con una enorme experiencia, que le está entregando todo al Hospital,”, dice el doctor Laureano Quintero.



Las inversiones

Ya hay un listado, priorizado, de las obras físicas que se adelantarán en el Hospital. Se invertirán 5.780 millones de pesos provenientes de la Estampilla Pro-Hospitales.

Se espera entregar antes de que finalice este año la sala de partos del cuatro piso. Foto: Juan Pablo Rueda



“De esa arremetida tan brava que tuvimos en octubre, cuando decidieron suprimir 957 cargos, salió algo positivo, es que solo vamos a atender nivel 3 y 4, le quitamos esa alcahuetería al municipio que no atiende a sus pacientes. Lo malo es que se nos fue la memoria histórica de funcionarios de más de 30 años que conocían el deber ser de este Hospital, dice el vicepresidente de Sintrahospiclínicas HUV, Jorge Rodríguez.

Aquí hay una herencia de una muy mala administración en casi una década, recomponerlo ha sido difícil, más los problemas sistemáticos de la salud en Colombia FACEBOOK

TWITTER



El líder sindical pide la intervención física de Urgencias que está muy deteriorada, la recuperación del archivo, la apertura de los quirófanos de partos y la dotación de la cocina y la lavandería.



El gerente del HUV dice que varios proyectos ya se iniciaron, el primero en la lista es la sala de partos, urgencias, el archivo, el almacén, el cuarto de medicamentos, el proyecto de ascensores, el área de medicina nuclear, más la unidad de quemados.

El archivo terminó en el área donde funcionaba el taller de mecánico. Será uno de los espacios a recuperar. Foto: Juan Pablo Rueda



“Son los proyectos que se iniciaron alternamente en cuanto a infraestructura y adecuación locativa y que estarán listos a 31 de diciembre de este año. De los ocho, ya se firmaron dos, los otros seis se iniciarán este mes”, dice el gerente Juan Carlos Corrales.



“Una idea fundamental que queremos dejar es que seguimos con muchísimos problemas por solucionar, pero ya hay esperanzas muy firmes y segundo, que no queremos volver al Hospital que teníamos hace ocho o 10 o cinco años. Queremos un nuevo Hospital totalmente reorientado, cuya cultura sea distinta, cuya forma de vida sea distinta y en el que todas las personas que viven acá respiremos, caminemos y funcionemos en otro nivel para que cada paciente que venga acá reciba lo mejor, cada estudiante o residente reciba la mejor formación y cada trabajador tenga un buen lugar para trabajar”, dice el doctor Quintero.

Director médico del HUV, Laureano Quintero. Foto: Juan Pablo Rueda



El HUV acaba de recibir un reconocimiento de Estados Unidos, del Estado de La Florida, por el manejo de la enfermedad hipertensiva del embarazo.

‘Ustedes han desarrollado alternativas de respuesta para la eclampsia, han desarrollado alternativas de respuesta para la hipertensión y, a pesar de la crisis de este año, han mantenido excelentes niveles de control en la hipertensión de las embarazadas’, dice la comunicación fechada el 7 de julio del 2017.

Nuestro Hospital no discrimina por apellidos FACEBOOK

TWITTER

“Eso es un Hospital que es la última línea de defensa para la gente, en esta crisis de salud, las entidades privadas hacen muchas cosas muy buenas, pero tienen mucha dificultades para atender a la gente que tiene limitación de recursos, nuestro Hospital no discrimina por apellidos, por entidades, por derechos. En nuestro Hospital, todas las personas tiene los derechos”, dice el doctor Quintero.

La población pobre no asegurada llega al HUV. Foto: Juan Pablo Rueda

“Antes me acomplejaba mucho porque la cara la tenía hinchada, la gente me miraba muy raro hacia comentarios muy feos, entonces no salía, no quise estudiar por eso. No quise entrar a la universidad por eso, me da pena. Ahora estoy feliz porque ya voy a volver a ser la misma de antes, como me dice mi hijo, como una princesa”, decía Sandra Vanessa Angulo, paciente nortecaucana de 22 años, quien en octubre pasado fue intervenida por un equipo multidisciplinario de cirugía reconstructiva y maxilofacial le retiró con éxito un tumor de su mandíbula inferior.



"Entrábamos a mi mamá al Hospital Departamental en silla de ruedas, muy enferma. Ahora, desde la calle Quinta venimos caminando; para nosotros es una satisfacción grandísima”, decía Fernanda Vergara, hija de Isabel Cristina Ontaneda, paciente de 61 años a quien se le realizó una cirugía para combatir los síntomas del Parkinson.



CALI