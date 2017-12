Regresa a lo grande el Día de Pacífico

Uno de los objetivos de la celebración es rescatar los valores étnicos de la población afrodescendiente que representa una mayoría en el territorio Vallecaucano y del Pacífico Chocoano.

El inicio será en la plazoleta San Francisco, de la Gobernación del Valle, con una alborada en la que los niños cantaran y bailaran al ritmo de la marimba y los tambores. Un recibimiento clásico del Pacifico acompañado de una caravana con alegorías propias de la región.



Intérpretes desde los cuatro departamentos del Pacífico, Valle, Cauca, Choco y Nariño presentarán puestas en escena para el publico en el 'Mano a mano', un concurso que busca al mejor cantante del folclor afrodescendiente y que se llevara el trofeo 'Raíces negras' .



Al finalizar el día, se realizará un reconocimiento a Zulia Mena Garcia por su trabajo en pro del Pacífico colombiano y de la cultura en el país.



La fundación Cultural 'Raíces Negras' tiene el lema 'Encuentro de mares, el origen', el cual se 'toma el origen musical del Caribe y el Pacífico y vamos a hacer una especie de ensamble', dijo Liliana Rosero, directora de la entidad.



Esta fundación, año tras año viene, participando en el desfile de Cali Viejo, caracterizado siempre por resaltar los referentes culturales de una manera creativa, que pueda generar conciencia en los caleños.



En esta versiön el mensaje es 'Territorio de paz' como incentivo para mostrar valores de respeto y tolerancia.

Programación

6:30 a.m. - Alborada, el pacifico saluda a Cali



7:00 a.m. - Gastronomía, artesanías, estética y diseño, muestra pictografica, fotográfica musical y literaria del pacifico



9:00 a.m. - Danzas y canto de los niños



11:00 a.m. - Breve foro pacifico de la paz



12:00 p.m. - Misa aculturada



2:00 p.m. - Ensamble dancistico de marimba y chirimía. 30 bailarines en escena.



3.00 p.m. - Mano a mano musical de colonias.



6:00 p.m. - Noche de gala, Pacifico territorio de paz, raices negras.



7:00 p.m. - Homenaje a la Dra Zulia Mena Garcia, Viceministra de Cultura.



8.00 p.m. - Presentacion Petronio Alvarez.



11:00 p.m. - Gran sorpresa musical.





CALI