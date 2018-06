'Registraduría no ha detectado votos con cédulas de muertos en Valle'

Carlos Torres Luna, uno de los dos delegados de la Registraduría en el Valle del Cauca, afirmó que ante la denuncia que esta entidad conoció sobre presuntas irregularidades en las votaciones de la primera vuelta, en el departamento, este ente se puso en contacto con la Fiscalía que adelanta una investigación al respecto.



Señaló que en una carta enviada este sábado 16 de junio, el fiscal 3 delegado ante el Tribunal de Cali, José Freddy Restrepo García, les responde a él y a la también delegada de la Registraduría departamental, Patricia Rico, que por parte de la Fiscalía, "hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento sobre el mismo, que se encuentra en etapa de indagación".

En la carta, el fiscal 3 les dice a ambos delegados de la Registraduría que en relación con un oficio enviado por estos funcionarios, el pasado viernes 15 de junio, el contenido de la denuncia "no es cierto en cuanto a varios items en el sentido de que las cifras no corresponden a la realidad".

El delegado Torres dijo que hay inconsistencias en la cifra. Es así que sostuvo que no es cierto que por lo menos 3.000 cédulas de personas fallecidas aparecerían activas dentro del censo electoral que se tuvo en cuenta en los comicios pasados de la primera vuelta. Dijo que en el actual censo, con vigencia comprendida entre el 27 de abril pasado hasta la fecha, aparecen 51 personas fallecidas. Señaló que las cédulas de estos 51 ciudadanos siguen apareciendo en el censo porque no se ha hecho un nuevo corte del mismo.

Añadió que como delegado rindió declaración ante la Fiscalía dentro de la investigación que está adelantando. Dijo, además, que la Registraduría ha venido haciendo una constatación de los formularios E-11. Estos documentos corresponden a los registros de quienes votaron en la primera vuelta de estas elecciones presidenciales, en el Valle del Cauca. Explicó que se busca determinar si hubo votos con algunas de las cédulas de las 51 personas fallecidas. De esas 51, según el delegado Torres, 23 son cédulas de ciudadanos que eran de Cali.



Aseguró, también, que dicha constatación de los formularios E-11 había avanzado este sábado hasta en un 70 por ciento y que hasta entonces no se reportaba algún voto con cédula de estos 51 occisos.

Así mismo, señaló que el Fiscal 3 ante el Tribunal de Cali dice en la carta de respuesta: "(...) no es cierto que haya personal de la Sijín en la investigación, no es cierto que haya relación de extranjeros en la misma, tampoco es cierto que se haya verificado que al menos una de estas personas haya efectivamente votado en las pasadas elecciones, dato que apenas está siendo verificado en la investigación, lo cual requiere constatación de la Registraduria".



El registrador departamental dijo que el proceso es transparente y anotó que no es posible que se haya dado una cifra de tantas cédulas.



En su opinión, es improbable que desde el cierre electoral hayan muerto todas esas personas.



El viernes pasado, dirigentes de colectivos de mujeres entregaron a la Registraduría un mandato para que el proceso electoral sea transparente. La entidad respondió que hay garantías.



