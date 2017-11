Recuperan tres buses que habían sido robados en el Cauca

Apoyados con helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), tropas del grupo Meteoro del Ejército Nacional lograron llegar hasta la zona montañosa del corregimiento de El Palo en el Cauca para recuperar tres buses de servicio intermunicipal que habían sido robados en las últimas horas.

Los automotores fueron localizados en la vereda EL Venadillo, a 15 kilómetros de la cabecera municipal, donde fueron abandonados.



Según las primeras versiones, cerca de las 12:45 del medio día, hombres fuertemente armados interceptaron el pasado martes a los conductores que cubrían la ruta hacia Caloto y obligaron a sus pasajeros a descender.



Posteriormente los hicieron manejar hasta la zona montañosa donde, según las primeras investigaciones, pretendían incinerarlos o usarlos para acciones delincuenciales.

Los buses fueron encontrados en la zona montañosa del norte del Cauca Foto: Cortesía Fuerza Aérea Colombiana (FAC)

Gracias a la intervención de la Guardia Indígena de Tacueyó, este objetivo no se pudo cumplir.



Posteriormente una aeronave de reconocimiento del Comando Aéreo de Combate No. 7, logró la ubicación de los buses permitiéndole a las tropas de la Fuerza de Tarea Apolo llegar hasta el lugar indicado para hacer la respectiva verificación del lugar y recuperar los tres automotores sin ningún daño.



Durante las labores de reconocimiento, un canino al servicio del Ejército verificó que los automotores no tuvieran explosivos.



Según las fuerzas militares, también se investigan dos hipótesis sobre esta acción, la primera indica que al parecer estaría motivada por el inconformismo de la población civil, ante la instalación de registradoras en los buses.

Gracias a las labores de la Fuerza Aérea fue más fácil encontrar los automotores. Foto: Cortesía Fuerza Aérea Colombiana (FAC)

Otra versión asegura que grupos armados, que aún no han sido identificados, pretendían amedrentar la población civil.



Entre tanto los conductores de los buses que transitan por la zona dijeron sentir temor, pues temen que este tipo de hechos se repita.



Entre tanto el Ejército reforzó la presencia del Ejército en esta zona del norte del Cauca.







CALI​