Inversión en territorios, salud y empleo piden ediles en Cali 2018

Audiencia de participación ciudadana por el proyecto de Acuerdo 053, que contiene el Presupuesto General del Municipio para la vigencia 2018, aforado en 3.3 billones de pesos. La mayoría de quienes intervinieron son ediles.

Durante dos jornadas, el Concejo de Cali recibió a 50 de 80 personas que se inscribieron para presentar opiniones o hacer peticiones en relación al proyecto.



La mayoría de ciudadanos, en especial ediles, reclamaron al gobierno municipal mayor inversión en los territorios, en temas de salud, pavimentación de vías, educación, vivienda, inclusión de la población Lgtbi, generación de empleo y emprendimiento, así como el fortalecimiento de los corregimientos de Cali, que sigue a la espera de una despensa y galería para la promoción de mercado campesino, así como la pavimentación de la Vuelta de Occidente.



Varios participantes coincidieron que se han hecho muchas promesas, pero no se está cumpliendo con lo pactado en las visitas que hace el Alcalde con los Ediles y las Juntas de Acción Comunal.



Gustavo Corrales, edil de la comuna 7 y presidente de la Asociación de Ediles de Cali, informó que ante un Juez de la República, instauró una acción de tutela en contra del proyecto de presupuesto general el Municipio en discusión al interior del Concejo. Llamó la atención del personero de Cali, Héctor Hugo Montoya, en el sentido de hacer defensa de los derechos humanos, en el sentido de respaldar a las Juntas Administradoras Locales (JAL) en dicha petición, “porque lo que se reclama del gobierno local es que se dé la participación ciudadana, antes de traer el proyecto de presupuesto a estudio del Concejo”.



Los ediles reclamaron al Alcalde que se inviertan recursos en la Corporación Pública Juntas Administradoras Locales para poder ejercer las 15 funciones que les asigna la ley en los territorios urbano y rural. “Tenemos que trabajar en cabildos abiertos, audiencias públicas, y trabajar en conjunto con la comunidad y no hay presupuesto, según la dependencia responsable”, dijo Corrales.



Víctor Mario Rentería, edil de la comuna 14, se sumó a las quejas en el sentido de no haber sido consultados los ediles por Planeación y Hacienda en la construcción del Presupuesto del Municipio año 2018, desde las comunas, donde son los Comités de Planificación y los jefes locales los que aprueban esos presupuestos.



Neyired Suárez Villanueva, edil de la comuna 9, reclamó para el sector proyectar mayores espacios deportivos y culturales, porque es un sector que carece de los mismos. En tal sentido, solicitó que el Municipio compre el predio del antiguo Idema, ubicado en la Institución Antonio José Camacho, para construir allí un centro de atención cultural, de recreación y deporte comunitario.



Orliz Rodríguez, edil de la Comuna 16, cuestionó que los proyectos financiados con Situado Fiscal para los territorios, están siendo contratados de forma tardía por las dependencias. Ambientalmente, reclamó del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y la Secretaría de Seguridad y Justicia mayor presencia en el sector.



Fernando Javier Alvarado, Edil de la Comuna 12, volvió a reclamar del gobierno municipal la consulta del proyecto de Acuerdo 053, que contiene el Presupuesto General del Municipio, a las Juntas Administradoras Locales (JAL), en lo que corresponde a las partidas que el Alcalde hará en las comunas. Alvarado, calificó el trámite del proyecto como “una falsedad”, porque no se socializó el presupuesto.

Pedidos en comunidades

Edwin Mejía Chacón, líder comunitario en Valle del Lili, reclamó zonas deportivas y de recreación para la zona de expansión en mención, por considerar que no hay equipamiento urbano.



Óscar Marino Zorrilla, edil de la comuna 7, recordó que en marzo se solicitó una pista de patinaje para el sector, "comprometiéndose el mandatario a aportar el 50 por ciento de $700 millones, y el resto lo pondría la comuna por Situado Fiscal. En ese sentido, le solicitó al Concejo precisar si esa obra quedó incluida en el Presupuesto de la Secretaría el Deporte y Recreación. Igualmente, la pavimentación de vías para la comuna 7, así como arreglo de canchas de fútbol y biosaludables.



Luis Felipe Rodríguez abogó por que se fortalezca la Escuela de Liderazgo enfocado a fortalecer la población LGTBI que tiene identificadas a más de 300 mil personas en Cali, pero que a la fecha solo cuenta con 50 millones de pesos para 2017. “Mientras que el discurso del Alcalde es de inclusión a esta comunidad, las dependencias no invierten, por eso se necesitan mayores recursos”, enfatizó Rodríguez.



Guillermo Enrique Burgos, de la comunidad Lgtbi, requirió mayores recursos para ese sector social. Reclamó menos presupuesto para capacitaciones y más para impulsar unidades productivas de emprendimiento e innovación, como alternativa de generación de empleo.

Desde la zona rural

David Navarrete, edil y miembro del Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Cali, reclamó al Dagma y a la Unidad Municipal de Asistencia Agropecuaria (Umata) mayor atención para los 15 corregimientos de Cali, especialmente en lo que corresponde a inversión para fortalecer la economía local rural. Abogó por la pavimentación de vías rurales, así como la mitigación de riesgos y mayor inversión en proyectos de sostenibilidad ambiental, que permitan mitigar la explotación minera ilegal.



María Quengüa, también de Consejo Rural, se sumó a la petición de obras de pavimentación de vías y culminación de la Vuelta Occidente.



Luis Antonio Villota, edil del corregimiento de Montebello, solicitó inversión para la infraestructura de vías, puesto que es un sector con más de 16 mil habitantes.



Ana Belliny Hoyos, del corregimiento El Saladito, solicitó la construcción de la Planta de Agua Potable para el sector, que lleva años sin ser incluida en los presupuestos municipales. Desde Planeación, dijo Hoyos, no hemos tenido respuesta positiva.



Nilson Torres, edil de la comuna 15, sostuvo que los temas de las comunas no pueden limitarse a horarios de madrugada citados por el Alcalde, porque la autoridad en el territorio son las Juntas Administradoras Locales, que son autónomas. "En materia de inversión deportiva, hay proyectos inconclusos”.



CALI