Rechazan secuestro y tortura de dos indígenas en el Valle

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) condenó la tortura a la que dos indígenas nasas embera, de la comunidad nasa kiwe, fueron sometidos en zona rural de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

Los miembros de esta comunidad fueron encontrados atados a un árbol con esposas y golpeados en las afueras del resguardo del corregimiento La Delfina, del puerto marítimo. Aún permanecen en un centro asistencial de Dagua, donde se están recuperando. El hecho ocurrió el lunes pasado. Ambos indígenas se desempeñan como guardias en el mismo resguardo.



En un comunicado, la Onic también rechazó la explicación de las autoridades, luego de la denuncia, con respecto a que esta situación presuntamente podría estar relacionada con confrontaciones entre los mismos nativos. Por tal razón, esta organización instó a que se realice una investigación a fondo.



Según versiones que la misma guardia indígena está indagando, hombres encapuchados se los llevaron por la fuerza y los golpearon.



Esta organización emitió una alerta a la comunidad nacional e internacional, a los organismos de control, al Gobierno y a los mismos dirigentes indígenas. Recordó que el pasado 26 de mayo fueron asesinados tres miembros de comunidades indígenas en el municipio El Dovio y de la zona montañosa de La Delfina.



La Onic indicó que a este llamado de alerta también se sumaron los integrantes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacífico (Aciva RP).



“En los territorios indígenas del Valle se han intensificado las amenazas a los líderes mediante panfletos, hechos que han sido puestos en conocimiento de las autoridades competentes, pero a la fecha no existe una respuesta de la Fiscalía”, sostuvo la Onic en el comunicado.



A su vez, recalcó que cuatro indígenas emberas chamíes desaparecieron de la zona La Esperanza, en Alcalá, en el norte del Valle, el 8 de marzo del año pasado, y hasta ahora no hay indicios de sus paraderos.



“Mientras que nuestros hermanos son asesinados, torturados, amenazados y desplazados, para los organismos judiciales simplemente se trata de peleas intrafamiliares o líos de faldas, como suelen decir, y hasta el momento no existe un informe de las investigaciones”, manifestó la Onic.



“Finalmente, hacemos el llamado al Gobierno para que tome cartas en estos asuntos y no permita que extraños a nuestras comunidades indígenas vulneren nuestra tranquilidad, tanto en nuestra población como en nuestro territorio”, concluye el comunicado.

Desde marzo del año pasado, la Orivac denunció amenazas contra 17 líderes indígenas en el Valle del Cauca. Las amenazas provendrían de bandas criminales, disidentes de la guerrilla y miembros del Eln que han llegado a zonas que antes eran ocupadas por las Farc, sobre todo en el centro y el norte vallecaucanos. La Orivac también denunció que estas amenazas fueron dirigidas en contra de líderes indígenas de Buenaventura, Pradera, Alcalá, Obando y Trujillo, localidades azotadas por grupos criminales.



La Policía explicó que el norte del Valle y el sur de Chocó se han convertido en un corredor de estos grupos para el tráfico de alucinógenos, como disidentes de las Farc y ‘bacrim’.



La Secretaría de Gobierno del Valle indicó que se están reforzando las medidas de control con la Policía y el Ejército para, inclusive, evitar desplazamientos forzados que, en especial, se han venido reportando en los últimos meses desde la zona del sur de Chocó, como también del Naya, en límites con el norte del Cauca.



