En Cali se estudiará hasta el 22 de diciembre

Salió la Resolución 5673 de la secretaría de Educación de Cali que señala cómo se recuperarán, al fin, las cinco semanas de clases que se perdieron por el paro nacional de los educadores en junio pasado. Desde el 31 de julio y hasta el 22 de diciembre, se estudiará, sin parar, en las 91 instituciones educativas oficiales de la ciudad.

El pasado 7 de julio se expidió la Resolución 5267 donde el calendario escolar se extendía hasta el 29 de diciembre.



“El espíritu que tenía el ministerio de Educación era el de no afectar los sábados, pero a raíz de que el calendario iba ya muy adelantado para la época de Navidad, se trató de ajustarlo. Tratamos de que no se vaya a perjudicar algún puente que llevaría a que los niños no acudieran a clases, hemos buscado fechas que no impliquen esa interferencia”, dijo la secretaría de Educación Municipal, Luz Elena Azcárate.

Sabemos que no es fácil, por eso garantizamos el transporte y la alimentación durante estos días FACEBOOK

TWITTER



Se estableció que los sábados de estudio serán el 5, 12 y26 de agosto; el 7, 21 y 28 de octubre; el 4, 18 y 25 de noviembre y 2 de diciembre. Ahí se completarían dos semanas de estudio.



Se estudiará también la semana de receso escolar, del 9 al 15 de octubre, ahí se sumaría otra semana y las dos restantes irán del 11 al 22 de diciembre.



“Habrá un estricto seguimiento, los rectores se han comprometido; buscaremos acompañamiento de algún ente de control; sí vamos a verificar que las cinco semanas se cumplan totalmente”, dijo la secretaría de Educación Municipal, quien llamó a los padres de familia para que envíen a sus hijos a clase durante estos 10 sábados programados.



“Debemos hacer una consideración, esto no implica horas extras a docentes”, señaló la funcionaria.

La secretaria de Eduación, Luz Elena Azcárate, dijo que estaría pendiente del cumplimiento del calendario escolar. Foto: Alcaldía de Cali, archivo



En el caso de las instituciones públicas del departamento, excepto las de Cali, las clases irán hasta el 16 de diciembre.



Para desatrasarse también se estudiará durante la semana del receso escolar de octubre; las dos semanas de noviembre que van del 20 al 24 y del 27 al primero de diciembre y las dos semanas de diciembre del 4 al 7 y del 11 al 16.



Ayer, en Cali, salió una nueva licitación pública para surtir la alimentación escolar en las instituciones educativas oficiales y las satélites que suman 342.



La secretaría de Educación que, desde el año pasado, esta alimentación se surte con recursos propios porque el Ministerio le retiró a Cali y a otros entes capitales del país los 33.000 millones de pesos que debía dar para cumplir con este compromiso.



Son 162.000 alumnos, más los de las sedes satélites, los que se benefician del programa de alimentación escolar.